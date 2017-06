Muhamadou, el noi a qui agradava Nelson Mandela

La setmana passada vam viure la trista notícia de la mort d'un vailet de Santa Eugènia a una de les petites basses artificials que hi ha a tocar de les Hortes. En concret va ser el dimecres 14 de juny que en Muhamadou, un alumne de 4t de primària de l'escola de Santa Eugènia, va perdre la vida en un desgraciat accident.

L'escola va organitzar un petit i sentit acte de record i homenatge a l'alumne desaparegut amb tots els nens i nenes de l'escola. Va ser al pati, acompanyats de les seves mestres, de la seva família i de les persones més representatives d'ensenyament, de la ciutat i del barri de Santa Eugènia.

La tutora d'en Muhamadou va fer una emotiva i rica semblança del noi. Entre altres coses va dir que sempre que hi havia una estona per fer lectura lliure, agafava un llibre sobre Nelson Mandela i el llegia. Semblava que estava captivat per la seva història i la seva lluita. La tutora li augurava que seria un bon polític per promoure la igualtat i la pau al nostre món.

Però el més sentit homenatge li van fer els seus mateixos companys de curs, que per iniciativa pròpia van dedicar-li una cançó amb la música de Titanic. Com no, la «música» que han estat treballant tot el curs i que van tocar i gaudir fa quinze dies en el concert de fi de curs, els va servir per canalitzar tots els seus sentiments. La «música», l'eix de l'escola, és el que van trobar més a mà i més natural per expressar tota l'estimació vers el seu company de curs.

Els nois i noies de 4t van tocar algunes peces més. Entre les quals el seu himne, La Música, que van estrenar i dedicar a la Núria Terés en el concert de fi de curs. Veritablement la Música es va convertir una vegada més en la «llengua del món» i en el que ens «uneix a tots».

La lectura i la música són realment unes eines carregades de futur!! Gràcies, novament escola Santa Eugènia per aquest testimoniatge!



*Després de l'acte a l'escola Santa Eugènia, la biblioteca Salvador Allende ha fet donació del llibre sobre Mandela a la classe de 4t i en regalarà un de nou a la família d'en Muhamadou.