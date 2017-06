Salt aposta per la gastronomia

L'Ajuntament de Salt vol potenciar la varietat gastronòmica que hi ha al municipi i per fer-ho posarà en marxa els propers dies el projecte Salt Xef. El consistori posarà a disposició dels participants en un programa d'emprenedoria i que tinguin en ment una proposta gastronòmica un local del mercat municipal on podran oferir menjar per emportar durant sis o vuit mesos pagant un lloguer molt reduït (uns 250 euros mensuals). D'aquesta manera, els participants podran comprovar quina és la resposta del públic davant dels seus productes abans d'endegar un negoci amb local propi. Els primers a instal·lar-s'hi seran els responsables d'un projecte de cuina de fusió catalanoargentina, mentre que més endavant es farà una convocatòria perquè es presentin nous projectes.

Segons explica el regidor de Dinamització Econòmica, Àlex Barceló, podran optar a ocupar aquest local els participants en el programa d'emprenedoria de l'Espai Municipal d'Ocupació, que té un itinerari específic per a persones que es volen dedicar a la restauració, ja sigui en forma de restaurant, food truck o botiga de menjar per emportar, entre d'altres. Un cop finalitzat el període de formació, que dura un any, els participants podran optar a establir-se entre sis i vuit mesos en aquest local del mercat, que l'Ajuntament els cedirà a un preu molt reduït. «Sovint hi ha projectes que estan molt ben calculats però que no saps quina rebuda tindran entre la ciutadania. D'aquesta manera, podran saber quina reacció tenen els saltencs davant dels seus productes, i començar el negoci d'una forma més sòlida», explica Barceló. L'objectiu és assegurar la viabilitat del negoci i evitar-ne així el fracàs.



Possibles subvencions

El consistori els permet ocupar el local a un preu reduït, de 250 euros, però no els l'ha volgut cedir gratuïtamet perquè els participants aprenguin a tenir en compte el preu del lloguer. Tot i això, Barceló assenyala que, en funció de la complexitat del projecte, es poden obrir línies de subvencions. Un cop hagi finalitzat aquest període de prova al mercat, els participants hauran de començar el negoci pel seu compte, amb un nou local, botiga o food-truck.

De moment, els primers que hi participaran com a prova pilot seran uns emprenedors que fan cuina de fusió catalanoargentina i que volen obrir un food-truck. L'Ajuntament va finalitzar divendres passat les obres d'adequació del local del mercat i a partir dels propers dies ja podran començar a ocupar-lo. Més endavant, es presentarà oficialment el programa, es donaran a conèixer els criteris de selecció i s'obriran noves convocatòries perquè la resta de participants al programa d'emprenedoria puguin optar-hi.

A banda d'ajudar els joves emprenedors del municipi, l'Ajuntament de Salt també vol potenciar la varietat gastronòmica de la vila, fruit de les diferents cultures que hi conviuen. Per tant, en la gestió del Salt Xef es tindrà molt en compte aquesta diversitat. El local que ocuparan els participants al mercat fins ara estava buit, ja que s'havia tret a concessió i havia quedat desert.