El projecte Construcció Connectada debat sobre la climatització sostenible

L'Ajuntament de Girona va celebrar el passat 21 de juny la quarta jornada del projecte Construcció Connectada, impulsat per l'Àrea de Promoció Econòmica. La jornada va dur per títol Sistemes sostenibles de climatització i ventilació i va tenir lloc a la seu del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG), una de les entitats que col·laboren amb el projecte.

L'acte es va dividir en una sèrie de ponències i una taula rodona final moderada pel vicedegà del CETIG, Joan Gutiérrez. La tècnica de Green Building Management, Helena García; el director tècnic de Proisotec Energia, Marc Masó; el director de PGI Engineering, Àlex Ciurana; la tècnica de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona Laura Mascort, i el director d'enginyeria dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Pere Rodríguez, van ser els ponents de la jornada.

Helena García va parlar sobre els criteris d'aplicació dels sistemes passius de climatització i ventilació. Tot seguit, Marc Masó va explicar la simulació energètica com a eina de disseny sostenible. Per la seva banda, Àlex Ciurana va exposar l'edifici Oficines 22@ Platinum com a exemple significatiu de climatització sostenible. A continuació, Laura Mascort va tractar la visió dels sistemes de climatització des d'un organisme públic i va exposar principalment els sistemes de monitorització i telecontrol d'instal·lacions. Per acabar, Pere Rodríguez va exposar l'aplicació a edificis sanitaris.