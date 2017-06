El projecte d'hotel a l'antic Banc d'Espanya recupera la llicència gràcies a la Generalitat

Els promotors d'un hotel a l'antic Banc d'Espanya de la plaça Marquès de Camps de Girona han pogut recuperar gràcies a la Generalitat la llicència que l'Ajuntament els havia denegat fa uns mesos. Les obres estan aturades des de 2009, però tot i això els promotors havien anat demanant pròrrogues i el consistori els les havia anat concedint. El passat mes de gener, tanmateix, el govern municipal va decidir no renovar la llicènica perquè feia molts anys que no s'hi treballava i el projecte ja no s'adequava a la normativa actual. Però ara, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat incou una disposició transitòria que permet la renovació fins a finals de 2018 de les llicències d'obres aturades a causa de la crisi. Així doncs, divendres passat, l'Ajuntament va haver de renovar-los un altre cop la pròrroga de la llicència. A partir d'ara, els promotors han guanyat un any i mig per reactivar el projecte. Si no ho fan, hauran de tornar a demanar la llicència amb un projecte ajustat a la normativa vigent.

L'immoble, que té 4.000 metres quadrats, es va deixar d'utilitzar l'any 1990. El 2003, l'Estat va cnvocar una subhasta i se'l van quedar l'empresa gironina Arcadi Pla SA i la constructora estatal Contratas y Obras. Tot i que el preu de sortida era d'1,8 milions d'euros, en plena bonança econòmica i al tractar-se d'un edifici tan cèntric i emblemàtic, la xifra va acabar ascendint fins als 4,7 milions d'euros.

Els nous propietaris van anunciar primer que hi farien tres pisos d'oficines i instal·larien locals comercials als baixos. Més endavant, però, van decidir reformular el projecte i van anunciar que hi ubicarien un hotel de 80 habitacions i un restaurant als baixos. Al terrat, a més, hi havia projectada una piscina i un solàrium. L'únic que havien de respectar, això sí, era la conservació íntegra de la façana, ja que està protegida.

Els treballs van començar i l'edifici es va arribar a buidar, però el projecte va quedar frenat a partir de 2009 a causa de la crisi econòmica. Arcadi Pla SA es va fer enrere i el soci que quedava, Contratas y Obras, va anar demanant puntualment la pròrroga de la llicència, tot i que a hores d'ara no ha reprès els treballs, malgrat que l'empresa ha reiterat a l'Ajuntament la seva voluntat de tirar endavant el projecte quan sigui possible. El consistori, de fet, fins i tot els va demanar que netegssin l'interior de l'edifici i tapiessin els accessos per evitar que entressin ocupes i la proliferació de rates.

Davant l'evidència que els treballs estaven absolutament aturats, l'Ajuntament va decidir, el passat mes de gener, no renovar-los la llicència. El consistori va argumentar que ja havia passat massa temps, que no hi havia ningú treballant-hi i que la normativa havia canviat. I malgrat que l'empresa va presentar al·legacions, aquestes van ser rebutjades. Ara, però, l'empresa té una nova oportunitat gràcies a la disposició de la llei d'acompanyament de pressupostos, que li permet mantenir la llicència amb el mateix projecte. Si no el tira endavant, a finals de 2018 el permís tornarà a caducar.