Queixes per l'acumulació d'orins i defecacions a les escales de la Llebre de Girona

L'Ajuntament de Girona reforçarà la neteja a les escales de la Llebre, al Barri Vell, després de les queixes veïnals davant l'aspecte insalubre que presenten actualment. Orins i defecacions d'animals (coloms i gossos) i a vegades fins i tot humanes han estat habituals en les darreres setmanes. Després de la queixa entrada per registre d'un ciutadà, l'Ajuntament ha explicat que, malgrat que es neteja cada setmana, a partir d'ara es farà més sovint. Avui mateix, el consistori té previst netejar amb aigua.

Alguns veïns s'han queixat perquè, segons indiquen, la neteja d'aquestes escales és insuficient i en les darreres setmanes s'hi han acumulat defecacions de tot tipus. Segons Berloso, el fet que hi hagi una colònia de coloms a la zona fa que aquests animals hi deixin les seves restes, mentre que, al ser una zona que a les nits queda poc transitada, a vegades hi van «incívics» a fer-hi les seves necessitats.

Davant d'això, el regidor de Sostenibilitat assegura que la neteja es realitza cada dimecres, però admet que amb la calor de les darreres setmanes la pudor ha estat més intensa que en altres moments de l'any.

Per això, ha explicat que en els propers dies el consistori intensificarà la neteja a la zona per evitar que tornin a acumular-se les defecacions i rebaixar així les males olors i les incomoditats per als veïns. En aquest sentit, avui mateix l'Ajuntament té previst netejar-ho amb aigua.