El comerç local de Girona regala bosses alternatives al plàstic per dur la compra

Els comerços associats a l'agrupació Girona Centre Eix Comercial han iniciat una campanya de sensibilització sobre l'ús de la bossa de plàstic, que ha deixat de ser gratuïta. Els comerços associats han començat a regalar als seus clients unes bosses durables i corporatives de la campanya «Girona comerç amable» per dur la compra com alternativa a la bossa de plàstic. Al mateix temps, l'agrupació ha distribuït una nova edició del plànol turístic i comercial de la ciutat, del qual se n'han editat 20.000 unitats. Es tracta d'una guia gratuïta de butxaca en català, anglès, francès i castellà que es distribueix com a material promocional del comerç de la zona centre i de l'eixample.