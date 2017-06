S'enfronta a 34 anys i 11 mesos de presó per intentar assassinar la dona embarassada a Salt

El fiscal demana 34 anys i 11 mesos de presó per a un acusat d'intentar assassinar la dona embarassada de cinc mesos calant foc al pis on vivien, al carrer Torras i Bages número 30 de Salt (Gironès). Segons sosté l'acusació pública, l'1 de gener del 2016 l'home va colpejar la dona i li va llançar un moble a sobre, deixant-la atrapada per una cama. Aleshores, va començar a acumular roba i un matalàs i la va incendiar amb un encenedor. L'home va marxar del pis "ignorant les súpliques de la seva dona, que no es podia alliberar per ella mateixa". Les flames es van propagar i van provocar un intens fum negre que va obligar a desallotjar tot l'edifici. Durant l'evacuació, un heroi anònim que no s'ha identificat va sentir la dona cridar i va aconseguir treure-la del pis.