Temps de Flors es nega a morir d'èxit

Fa anys que es vaticina: Temps de Flors pot morir d'èxit. Els debats sobre si hi ha poques flors i massa plàstic, l'arribada massiva de turistes, la qualitat dels muntatges... són discussions que en els darrers anys han acompanyat una mostra floral que sense dubte s'ha convertit en tot un referent en el gènere, que implica centenars de voluntaris i que omple hotels i carers de la ciutat. Però als seus 62 anys, la mostra se sent més viva que mai. Una mica cansada de les crítiques - «aquest any hem rebut més pals que mai», diuen des de l'organització- però amb ganes de buscar idees per evolucionar sense perdre la seva essència. Aquesta, almenys, va ser la filosofia que es va poder viure ahir al debat sobre Temps de Flors organitzat a l'edifici Cinc de Girona.

La llibertat creativa: aquesta és la clau, segons l'exregidor Josep Maria Birulés, de la qualitat que manté la mostra any rere any. I això implica, al seu parer, acceptar que hi hagi muntatges amb flors i altres amb plàstic; sempre que es mantingui una base floral transversal suficient per seguir essent atractiva. «El treball artístic no depèn de l'opinió popular», va assenyalar, tot animant els artistes a no tenir en compte les crítiques del boca-orella.

Un altre problema és la massificació, però en aquest cas és més difícil de resoldre. Tal com van coincidir Birulés, el periodista Jordi Grau i la regidora de Turisme, Glòria Plana, iniciatives com fer muntatges en barris perifèrics no han funcionat, ja que els turistes segueixen volent anar al centre històric, al Barri Vell.

Però els debats no s'acaben aquí. Enguany, a més, la mostra s'ha complicat a nivell administratiu, perquè les noves normatives obliguen a convocar un concurs de voluntaris i projectes que són evaluats per un comitè d'experts. Per això, l'exalcalde de Girona, Joaquim Nadal, va mostrar la seva preocupació perquè «l'intervencionisme fins al detall no mati l'espontaneïtat creativa de les entitats».

El president de l'Associació d'Hostaleria, Josep Carreras, va explicar que ha estat en els darrers cinc o sis anys que la mostra ha agafat prou volada com per omplir els hotels durant pràcticament els deu dies. Per exemple, va indicar que un cop acabada l'exposició d'enguany ja han rebut reserves per a l'any que ve, amb dotze mesos d'antelació.

Per tant, es tracta d'una mostra amb els ingredients suficients per tirar endavant malgrat que sempre hi haurà algú que qüestioni els muntatges. Tot i això, cal reflexionar i fer cada pas amb seguretat. «Ara no és el moment de morir d'èxit, sinó d'administrar-lo i intentar-lo allargar en el temps», va concloure Grau.