ERC de Girona demana declarar «persona non grata» el rei Felip VI

El grup ERC-MES a l'Ajuntament de Girona presentarà una moció en el proper ple municipal per declarar el rei Felip VI 'persona non grata' després que el dimecres digués en l'homenatge al 40è aniversari de les primeres eleccions democràtiques que "fora de la llei solament hi ha arbitrarietat, imposició, inseguretat i, si no hi ha altre remei, la negació mateixa de la llibertat".

La portaveu del grup republicà, Maria Mercè Roca, ha explicat en un comunicat aquest dijous que aquestes paraules demostren que "la monarquia és obertament contraria als anhels de canvi" i al dret d'autodeterminació dels ciutadans.

Al seu judici, la institució ha anat perdent prestigi amb el pas dels anys per fets antidemocràtics com el de "condecorar un exministre franquista perseguit per la justícia internacional per crims contra la humanitat", en referència a Rodolfo Martín Vila.

Roca ha contraposat aquesta condecoració a l'aprovació que es farà aquest dijous en el Parlament d'una proposició de llei per anul·lar els consells de guerra sumaríssims del franquisme, entre ells el judici contra l'expresident de la Generalitat Lluís Companys.

Davant aquesta situació, s'ha mostrat convençuda que "una majoria de gironins se senten més propers a les accions del Parlament i se sentiran plenament representats" amb la iniciativa d'ERC de declarar el Rei 'persona non grata'.

Roca ha explicat que quatre municipis ja han declarat Felip VI com a 'persona non grata' --Arenys de Munt, Torelló, Premià de Mar (Barcelona) i Breda (Girona)--, i que la proposta s'emmarca en l'entrega aquest dijous dels premis Fundació Princesa de Girona: "El Rei no és benvingut a Girona".



Moció anterior

Ha recordat que fa menys d'un any el consistori va aprovar una moció en la qual es manifestava que el títol Princesa de Girona no representava la ciutat i es condicionava la participació de l'Ajuntament als actes de la fundació al canvi del nom de la mateixa.

"Novament la 'sociovergència' ha incomplert la moció i participarà en els actes", ha lamentat Roca, que ha assegurat que la fundació és una entitat privada que no té cap relació amb la institució monàrquica ni amb els valors que encarna.

Per això, ha defensat que la moció sobre la fundació no va en contra de l'entitat, "si no de la utilització que es fa d'ella com a eina de propaganda per a la monarquia espanyola".