Girona obre 32 expedients per requerir als propietaris que netegin els solars bruts

Un solar de Sta. Eugènia on antigament hi havia hagut queixes.

Un solar de Sta. Eugènia on antigament hi havia hagut queixes. marc martí

L'Ajuntament de Girona va obrir 32 expedients de requeriment de neteja i control de plagues a solars al llarg de l'any 2016. Aquests avisos es van fer en terrenys de propietat privada que suposaven un risc de proliferació de plagues. Els advertiments se solen portar a terme o bé per una queixa veïnal o bé fruït d'una després de l'observació d'un tècnic municipal.

Són terrenys que, molts cops, porten molts anys sense cap ús i on sol haver-hi males herbes i on es poden acumular deixalles. Això provoca que, en ocasions, els veïns dels habitatges de l'entorn es queixin perquè s'hi genera brutícia o perquè es poden generar plagues d'insectes, rossegadors o paneroles, entre d'altres.



Dues intervencions per 2.000 €

D'aquests 32 expedients oberts, només dos van acabar en execució subsidiària de l'actuació i es va revertir el cost al seu propietari ja que aquest no volia actuar malgrat els advertiments municipals. Una d'aquestes intervencions va tenir un cost de 951,36 euros en un solar i de 1.177,33 euros en un altre. A banda d'aquestes dues execucions, no es va imposar cap altra sanció. Pel que fa a les plagues, en 31 dels casos es va fer l'avís de manera preventiva i només en un cas hi havia una plaga de rates, segons ha informat el consistori gironí.

El servei de forma part de les actuacions que porten terme la Brigada Municipal de control de plagues i animals, les tasques del Programa de Control Integrat de Plagues per a tots els equipaments municipals, els programes de control de múrids i paneroles al clavegueram i la via pública, el control de mosquit tigre als embornals de la via pública, i d'altres actuacions derivades d'incidències o avisos a la via pública procedents de ciutadans o altres serveis municipals.