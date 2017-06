Héctor Gómez: «No tinc cap dubte que la ciència trobarà una solució per al càncer»

És enginyer de camins i doctor per la Universitat de la Corunya. Treballa com a professor a la Purdue University i ha dedicat bona part de la seva carrera a l'enginyeria computacional, sobretot en la seva aplicació a la medicina.

Ha creat el programa MuSIC, que utilitza equacions per predir el creixement del càncer de pròstata. La ciència «atraparà» el càncer?

No tinc cap dubte que la ciència trobarà una solució per al càncer. El més difícil, però, és preveure quan passarà. Si mirem la història, veurem que alguns problemes va semblar que estaven a punt de resoldre's durant molt de temps i encara no s'ha aconseguit. En canvi, en altres casos, apareix de sobte quelcom absolutament revolucionari que ningú esperava.

Aques sistema pot ser aplicable a altres tipus de càncer?

El sistema que hem desenvolupat nosaltres és aplicable només al càncer de pròstata, però és possible utilitzar les mateixes tècniques per a altres tipus de càncer. De fet, hi estem treballant.

Cap a on avança la medecina predictiva?

La medicina predictiva intenta predir l'evolució d'una malaltia en un pacient per poder adoptar les teràpies més adequades en cada cas. L'objectiu és adelantar-nos una mica a l'evolució de la malaltia perquè no arribi a ser un problema real, o perquè sigui un problema menor. Sens dubte, el paper de la medicina predictiva creixerà en els propers anys. Per a algunes patologies cardiovasculars, ja és una realitat avui en dia.

Els números ho poden resoldre tot?

Els números en si mateixos no signifiquen gaire. Són una abstracció que utilizem per entendre la naturalesa. Per si mateixos, els números no poden resoldre un problema, però poden mostrar-nos com fer-ho. No hi ha quasi cap procés que l'home pugui controlar i manipular que no tingui una teoria matemàtica al darrere.

Vostè treballa en una universitat dels EUA. La investigació, a Espanya, està impossible?

No és impossible, però hi ha mola feina per davant. Es necessita una inversió molt més gran i que es mantingui per un període llarg de temps. Inversions grans alternades amb períodes sense finançament destrueixen el sistema i li resten credibilitat.