Damià Tormo: «El nostre objectiu és valorar la investigació dels científics»

És biòleg, doctor en Immunologia i Genètica Molecular i ha fundat diverses companyies biotecnològiques destinades al desenvolupament de fàrmacs. El seu afany és unir investigació i empresa.

Què el va fer interessar pel món de l'empresa en lloc de la recerca?

M'interessa molt la recerca i es fan descobriments molt interessants de mecanismes o fàrmacs per ajudar els pacients, però es queda en publicacions. No s'obren camí cap a la societat. I aquí és quan decideixo deixar la carrera en recerca i emprendre per mi mateix per portar aquests descobriments als pacients.

Què va aprendre de la seva primera empresa?

Que t'has de deixar aconsellar i demanar molt ajuda. No vols cometre els mateixos errors que han comès altres, però sí que has d'aprendre dels propis errors.

En què treballen actualment?

Fa un any vam crear amb el meu soci, Javier García, un fons de capital per seguir creant i fent empreses que sorgeixin de la ciència espanyola i que facin descobriments que puguin arribar a la societat, als pacients.

Les diferents empreses que ha desenvolupat, tenen algun segell en comú?

Normalment sorgeixen d'un investigador o una institució puntera. Darrere de cada empresa hi ha un científic brillant, que a Espanya n'hi ha molts.

L'empresa farmacèutica ha estat criticada per estar més preocupada per fer negoci que per la salut de les persones.

Això és nivell d'empreses multinacionals. El nostre objectiu és valorar la investigació dels científics. És molt important que sorgeixin noves innovacions cap als hospitals, perquè els metges puguin utilitzar-les i al final, si soluciones un problema que no està cobert, la part econòmica segur que és positiva.