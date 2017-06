Els premis Princesa de Girona reconeixen avui el talent més jove

El Palau de Congressos de Girona acollirà avui una nova edició de l´entrega dels premis Princesa de Girona, que un any més estarà presidida pels reis Felip i Letizia. A més, la cerimònia comptarà amb un diàleg inaugural entre l´actor Antonio Banderas i el bioquímic Carlos López-Otín que estarà moderat per la periodista Julia Otero. A l´acte hi està prevista la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Demà, d´altra banda, se celebrarà la quarta jornada Com s´educa el talent emprenedor i la primera trobada del nou programa Rescatadors de talent.

La gala estarà presentada per l´actor i director teatral Àngel Llàcer i la jove periodista Lucía González, que l´any passat va participar en el programa Apadrinant el Talent. En el diàleg inaugural, Banderas i López-Otín han estat convidats per explicar als joves que ompliran l´Auditori com han sabut portar les seves passions vitals al món professional. Banderas, després d´haver-se involucrat en un centenar de projectes cinematogràfics, ha posat la seva marca personal al servei de projectes socials. López-Otín, per la seva banda, ha aplicat la imaginació i la creativitat als processos científics per desxifrar 60 nous gens humans que intervenen en l´envelliment i el càncer. Segons l´organització, tots dos són clars exponents de com es pot utilitzar el talent creatiu a favor de la societat.

A continuació hi haurà un diàleg en el qual participaran premiats de les edicions anteriors: Luz Rello (Social), Héctor Colunga (Social), Guadalupe Sabio (Investigació científica) i Alberto Enciso (Investigació Científica). Tot seguit actuarà la soprano lírica Auxiliadora Toledano, que també té el premi d´Arts.

Llavors arribarà el moment de l´entrega dels premis d´aquest any, que aniran a parar a mans de Miriam Reyes (Social), Héctor Gómez (Investigació científica), Juan Zamora (Arts i Lletres), Damià Tormo (Empresa) i l´ONG britànica Teach a Man fo Tish. Reyes oferirà un discurs en nom de tots els premiats, i el rei Felip serà l´encarregat de clausurar la cerimònia.



Jornada dedicada als joves

La cerimònia de lliurament dels premis donarà pas demà a la celebració anual dels altres dos programes estrella de Fundació: Educar el talent emprenedor i Rescatadors de Talent.

Educar el Talent emprenedor té com a repte introduir la competència d´aprendre d´emprendre en la pràctica diària dels mestres i professors per configurar autèntiques «Escoles Emprenedores» en les quals l´emprenedoria sigui un veritable pilar educatiu. Els resultats del programa es presentaran en aquesta quarta jornada de Girona, que portarà per títol Com s´educa el talent emprenedor i que servirà per posar en comú les experiències dels 600 docents, equips directius i líders d´educació de tot Espanya que han participat en el programa. Entre els ponents de la trobada d´enguany hi ha Marc Sanz López, responsable del programa educatiu de Google per al sud d´Europa, que parlarà de la tecnologia necessària per a l´educació del futur; David Calle, únic espanyol entre els deu finalistes al Global Teacher Prize; Caroline Veerle, Ashoka Change Team Leader a l´escola UniC d´Utrech, i el neurocientífic Fabricio Ballarini, que mantindrà un debat sobre neurociència, emprenedoria i talent amb el responsable de talent del grup ManPower, Juan Carlos Cuberio.

Durant la trobada es presentarà el vídeo-anunci de la convocatòria de la primera edició del Premi a l´Escola Emprenedora d´Espanya 2017 i durant els «discovery meetings» es mostraran fins a 20 projectes d´emprenedoria educativa que s´han fet durant el curs 2016-2017 en el marc d´aquest programa.

D´altra banda, el programa Rescatadors de Talent està dedicat a fomentar l´ocupabilitat dels joves i preveu reunir demà unes 300 persones a Girona. El projecte prioritza els joves que són la primera generació de la seva família a obtenir titulació superior. Amb l´objectiu de garantir la igualtat d´oportunitats, el programa ofereix als participants un «full de ruta» personalitzat, mentoring professional, formació, una borsa de treball i ajudes a la mobilitat. Des que s´han posat en marxa, s´han creat 510 parelles jove-mentor, hi han participat 24 empreses i 30 institucions públiques i privades i el 66% dels joves participants han deixat d´estar subocupats.

La ponència inaugural anirà a càrrec de l´escriptor, divulgador, emprenedor i expert en tendències globals d´innovació Mark Stevenson. Stevenson és fundador de la Lliga dels Optimistes Pragmàtics, que impulsa un ideari positiu, i durant la seva ponència parlarà sobre la transformació de la societat com una empresa col·lectiva que necessita persones que afrontin la vida amb energia, responsabilitat, capacitat de lideratge i treball en equip.

Al llarg de tot el matí de demà hi haurà activitats per a joves, empreses i mentors, amb xerrades i tallers impartits, entre altres, per Ricardo Maggiolo, fundador del projecte Job Club, o Maria Luisa de Miguel, directora executiva de l´Escola de Mentoring.