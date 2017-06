Actes de protesta contra la presència dels Reis a la ciutat

Durant la tarda d´ahir hi va haver aslgunes accions per protestar per la presència dels Reis d´Espanya a Girona. A primera hora de la tarda, l´Assemblea de Joves del Gironès va trencar imatges dels monarques en carrers propers a on s´estava desenvolupant l´acte. Una estona després, la CUP va organitzar una xerrada sobre monarquia, corrupció, república i independència. ERC-MES va anunciar que presentarà una moció al ple per declarar Felip VI persona «non grata».