Cues per aconseguir un taxi a l'estació de Girona

L'Associació del Taxi de Girona va denunciar que l'elevat nombre de conductors que ahir feien festa –obligats per la normativa municipal– va fer que manquessin vehicles per fer front a tota la demanda de gent que arribava a l'estació de Girona i volia anar al Palau de Congressos. Segons van indicar, la manca de planificació de l'Ajuntament no ha tingut en compte que en dies de grans esdeveniments creix el nombre de clients.