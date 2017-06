El Divinum guanya el concurs «Joc de Cartes» de TV3 a Girona

El restaurant Divinum de Girona ha guanyat el concurs "Joc de cartes" de TV3, que aquest dijous ha visitat Girona per trobar el millor restaurant romàntic de la ciutat. El Divinum es va imposar amb comoditat als altres rivals. Va obtenir un total de 167 punts, per davant dels Jardins de la Mercè i el Llevataps (que van empatar en segon lloc amb 149), i el München, darrer classificat amb 137 punts. El premi: 5.000 euros per invertir en el local.



La relació qualitat-preu del Divinum (que va despertar alguns dubtes entre els participants), el bacallà gegant servit als Jardins de la Mercè, o algunes de les crítiques fetes pel cuiner del München van ser alguns dels moments àlgids del programa, que ahir va ser líder d'audiència en el prime time a Catalunya.





Tot i que el programa buscava el millor restaurant romàntic, el cert és que d'espais romàntics se'n van veure pocs, circumstància que va ser molt comentada en el 'Fora de Carta', emès a continuació del concurs en el que s'analitzen algunes de les claus del programa.