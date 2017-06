«No» a pagar per aparcar a la Copa

La traducció al castellà de la decisió que van prendre ahir en assemblea els veïns del Barri Vell i els de Pedret –en la reunió hi havia el president de l'associació, Joan Pujol– sobre la proposta de l'Ajuntament de Girona de fer pagar dos euros al dia per aparcar a la Copa seria: virgencita que me quede como estoy. O sigui: no, i com una casa de pagès, ja que el rebuig a haver de gratar-se la butxaca per estacionar el cotxe va guanyar per abrumadora majoria,amb 24 vots a favor i cap en contra (sis assistents es van inhibir en no ser veïns de cap dels barris).

L'Associació del Barri Vell traslladarà aquesta posició a l'equip de govern local, al qual retreuen «manca de transparència» en la gestió d'aquest projecte. Més encara: Joan Pujol parla sense embuts de fets consumats i assegura que en una reunió recent amb el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, va comprovar que les zones on el consistori preveu aplicar la nova taxa d'aparcament «tou», aprovada per Ple el 13 de juny passat, «estan ben definides».



No és la solució

Els veïns dubten que la mesura, que si entra en vigor tal com està plantejada els sortirà per 56 euros mensuals (en horari nocturn el cost seria sensiblement menor, de 28), resolgui els problemes d'aparcament, sobretot en el cas del centre històric. En aquesta línia apunten que l'urbanisme del Barri Vell, on la immensa majoria d'habitatges no disposen d'aparcaments particulars, converteix la Copa i les zones d'estacionament properes en l'única alternativa per aparcar. «El dèficit d'aparcaments al barri és evident», va exposar Joan Pluma, membre de la junta de l'associació de veïns, un argument, va matisar, que haurien de tenir en compte els gestors de la cosa pública. Des de l'associació consideren que aplicar una taxa per estacionar a la Copa no generarà la «rotació de vehicles» prevista: «ara ja no toco pràcticament el cotxe; si em fan pagar dos euros l'hi deixaré tot el dia», raonava una noia a tall d'exemple. En línia amb tot això, en la reunió d'ahir es van llançar afirmacions contundents: «que taxin els turistes», va etzibar una assistent, sentència que ràpidament va guanyar adhesions; «és un càstig al veí», es lamentava un altre. Abans del «no» final, però, hi va haver una hora llarga de debat intens, al llarg de la qual l'assemblea va discutir sobre la possibilitat d'establir diverses modalitats de pagament, una de més benèvola per als no residents que treballen a Girona i una de més cara per a turistes i visitants ocasionals. Això sí, la tesi defensada per la majoria gairebé des del minut u sosté que per als veïns del barri l'aparcament ha de ser gratuït. I punt.



«Rebuig total»

I si la proposta en si mateixa provoca, en paraules d'un dels assistents, «rebuig total», la manera com l'Ajuntament l'ha donada a conèixer no ha agradat gens: «és molt llastimós que s'actuï amb aquesta manca de transparència», va queixar-se un dels presents en la trobada. Tot i que la l'associació intueix que el consistori «ja ha venut tot el peix» –és a dir, que la decisió sobre aquest assumpte ja estaria presa–, la junta demanarà una reunió amb els responsables polítics per demanar-los més informació. Que ja hagi sonat el nom de Mifas com una de les possibles empreses –en aquest cas del Tercer Sector– que podrien gestionar el nou aparcament de pagament és interpretat pels veïns com un senyal més que el projecte municipal està més definit del que aparentment pugui semblar.

Un nou front de polèmica obert, doncs, en un barri «on passa tot i s'hi fa tot» i on la pressió turística comença a tenir efectes sobre el preu de l'habitatge. I ara pagar per aparcar-hi? «No» i «no», reiteren els veïns. I «no».