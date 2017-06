Projectes locals que impacten a tot el món

Estem en un moment en què qualsevol persona pot iniciar un projecte en un racó de món i impactar molta gent que està en llocs llunyans». No li falta raó a Miriam Reyes, guanyadora del premi Princesa de Girona Social 2017 i que ahir va oferir un discurs en nom de tots els premiats d'enguany. Gràcies a la seva petita ONG, Aprendices Visuales, ha creat una aplicacions interactives que penja a Internet per ajudar els infants amb autisme a desenvolupar les seves capacitats.

I el mateix es pot dir dels altres guardonats. Juan Zamora, premi d'Arts i Lletres, ha exposat la seva obra, estretament relacionada amb la natura, a galeries de tot el món, des d'Austràlia fins a Amèrica Llatina, i ha treballat amb la comunitat indígena Muisca per a ressuscitar la seva llengua extinta. Héctor Gómez, premi Recerca Científica, des de la universitat nordamericana de Purdue es dedica a aplicar l'enginyeria computacional per a predir el creixement del càncer de pròstata de forma personalitzada. Damià Tormo, premi Empresa, ha creat diferents companyies biotecnològiques per a desenvolupar fàrmacs, programari, serveis biotecnològics i cosmètica. Finalment, l'ONG anglesa Teach a Man fo Tish es dedica a ajudar joves dels països menys desenvolupats.

Ahir, tots ells van recollir el premi de la mà dels reis d'Espanya i Miriam Reyes va ser l'encarregada d'oferir un discurs d'agraïment conjunt. «Sentim a dir que el futur està en mans dels joves, però el que està en mans de tots nosaltres és el present», va afirmar. Un present que va definir com a «meravellós però a la vegada fràgil, inspirador però a la vegada delicat». Tot i això, Reyes es va mostar optimista davant la situació actual: «Estem en un moment en què resoldre un problema en un petit racó de món pot ser una solució a nivell global. Un moment en què les empreses ja no han de decidir entre obtenir beneficis o ajudar la societat, ja que poden fer les dues coses alhora», va assenyalar. I un món, sobretot, en què qualsevol persona normal «pot decidir fer coses extraordinàries».



Millorar la vida d'una persona

Reyes va agrair el suport de famílies, amics i parelles, però va donar molt especialment les gràcies a la Fundació Princesa de Girona per l'impuls que els suposarà aquest premi. «Ens sentim molt orgullosos de rebre aquest reconeixement», va indicar. Tot i això, no va voler marxar de l'escenari sense posar «deures» a tots els assistents a l'acte. «Avui us convido a millorar la vida d'una persona. Si no sabeu com fer-ho, pregunteu-ho a qualsevol membre de la família de premiats a la qual avui tenim l'honor de sumar-nos». «Estem decidit a crear un món en què tots els nens i tots els adults puguin tenir les mateixes oportunitats», va concloure.