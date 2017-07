«La gent que t´envolta és molt important. Si vols canviar el món rodeja´t de gent que també ho vol»

Soc un pessimista convençut. Llegeix els meus llibres!

Em persegueix la llei de Murphy....

Si penses que et pot passar una cosa, segur que et passarà.

«Soc realista», li contesta algú a qui li pregunten si és optimista o pessimista.

És una excusa. S'ha de ser possibilista.

Diu que no hem de tenir por del fracàs. Que només després de fracassos, hi ha èxits. I si s'encadenen molts fracassos?

Antonio Banderas va dir ahir que si proves una cosa nova i al cap de dos anys no interessa a ningú és perquè és una mala idea. Però si tens una idea, i encara que sigui molt poc, pot tirar endavant, segurament és una bona idea i ho has de seguir intentant. Si tens un mal dia i estàs pessimista pensa que els competidors és quan poden guanyar-te i és quan t'has d'aixecar. El fracàs no és caure, és caure i no saber aixecar-te.

Veig negre el futur del món.

Si ho veus així, segurament ho serà. Però si creus que hi ha una possibilitat que sigui millor, prova-ho i ajuda tothom que veu una mica de llum. La idea és que entre tots fem un futur millor. Cal educar per a això.

Els polítics estan ben educats?

No. Han creat un sistema on controlen la gent. No estan amb la gent. Però això està canviant. Ara amb la tecnologia hi ha moltes empreses i entitats que lluiten per fer petits canvis. I jo les ajudo.

Les tecnologies influeixen?

Són una eina molt poderosa. I si entrenes la gent perquè sàpiga que té poder i pots fer coses, pots canviar. Ells ens ho volen treure i jo reeduco la gent perquè sàpiga que té poder per canviar les coses.

Sempre aconsegueix més poder el bàndol dolent...

La societat afecta molt. La gent que t'envolta és molt important. Si vols deixar de beure, rodeja't de gent que no beu. Si vols canviar el món i de gent que pensa en positiu, rodeja't de gent que també ho vol i és positiva. Si et rodeges d'aquesta gent, se t'enganxarà i treballaràs més a gust i voldràs fer més coses i es va creant una roda positiva.