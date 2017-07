Els habitatges particulars i els negocis del centre de Girona, els més perjudicats per la calamarsada

La intensa calamarsada que va caure divendres a Girona ha afectat especialment negocis privats i habitatges particulars del centre de la ciutat. Aquest és el primer balanç que ha fet l'ajuntament després de donar per normalitzada la situació.



L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha explicat que en els propers dies es podrà fer una valoració "més acotada" però ha ressaltat que a nivell municipal "no hi ha grans afectacions", tret del parquet del Pavelló que s'haurà de canviar. Madrenas ha destacat que es tracta d'una calamarsada "inaudita" i assegura que la ciutat "estava preparada". "La primera tromba d'aigua va tapar els embornals i la segona va inundar-ho tot. Passaran 40 anys o més per tornar a veure una cosa com aquesta", ha reblat.





Moltes gràcies als organismes i ciutadans que van col·laborar per recuperar la normalitat de la ciutat després de la pluja. És un orgull. pic.twitter.com/LVZEebHQHx — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) 1 de julio de 2017



Girona recupera la normalitat

Una tempesta excepcional

Girona va tornant a poc a poc a la normalitat després de la tempesta que va col·lapsar ahir a la tarda la ciutat . Les brigades municipals han netejat els carrers i les voreres de la ciutat des d'ahir a la nit, ja que l'acumulació de glaç els feia perillosos per a la seva circulació. S'ha prioritzat la neteja d'embornals i sortides d'aigua davant la previsió de nous xàfecs d'aquesta tarda.L´Ajuntament de Girona ha mobilitzat des d´ahir a la nit una setantena de persones de brigades, Aigües de Girona i Girona+neta i una setantena més d'efectius de la Policia Municipal per tal de normalitzar la situació a la ciutat el més aviat possible. També s´han reforçat els equips que realitzen tasques al carrer i hi han treballat quatre equips d´Aigües de Girona –dos camions cuba i dos equips extra- retirant aigua de diferents punts de la ciutat, una màquina retroexcavadora que ha retirat la pedra acumulada a les diferents zones i cinc escombradores de Girona+neta, que han incorporat més operaris del que és habitual.De fet, es continua traient aigua de l'interior de molts baixos o aparcaments subterranis i diverses botigues de la zona del Barri Vell i del Mercadal no han pogut obrir.El centre comercial Hipercor –que va patir la inundació dels baixos, amb despreniment de plaques del sostre- també ha optat per no obrir portes aquest matí.La intensitat de pluja en intervals de cinc minuts a la ciutat de Girona va arribar a puntes de 143 litres per metre quadrat a l´estació pluviomètrica del carrer Ciutadans de Girona i de 102 a Palau, entre les 19:15 i les 19:30. Segons les dades d´Aigües de Girona, a l´estació de Sarrià de Ter es va arribar als 196 litres per metre quadrat. Aquestes xifres són excepcionals en les darreres dècades. La quantitat de pluja, juntament amb l´acumulació de la pedra en embornals i punts de desguàs d´aigua, va ser el que va provocar l´acumulació d´aigua i les inundacions en espais públics i privats.A hores d´ara no hi ha constància de danys personals atribuïbles a aquest episodi de pluja intensa. Els danys materials a la via pública i en equipaments municipals s´estan valorant. L´Ajuntament té activat en fase d´alerta el Pla de protecció civil de Girona.El telèfon d´emergències 112 ha rebut des d´ahir a les 19 h fins avui a les 9.30 h 420 trucades a la ciutat de Girona, segons les dades facilitades per la Generalitat de Catalunya.