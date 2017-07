La Junta de govern adjudica les obres de pista coberta de l'escola Cassià Costal

La Junta de Govern Local de Girona va aprovar ahir l'adjudicació de les obres de construcció de la pista coberta de l'escola Cassià Costal. El projecte forma part de la primera fase del futur nou pavelló de Girona i comptarà amb espai per a la pràctica de bàsquet, futbol sala, voleibol i handbol. Les obres s'han adjudicat a MiJ Gruas per 788.364,90 euros (IVA inclòs). És el tercer cop que s'adjuquen els treballs, després de dos renúncies. La vencedora havia quedat segona al concurs públic, però la primera no va justificar un preu molt baix.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Joan Alcalà, va ressaltar que «per fi es pugui construir aquest espai tan demanat i necessari per al barri» i va subratllar que suposarà «una millora important per a l'escola, per Sant Narcís i per a la ciutat».

Es preveu que les actuacions comencin en les properes setmanes , ja en vacances escolars, i duraran sis mesos. En aquesta primera fase, es construirà la pista esportiva sobre el formigó –amb una pista longitudinal i dues de transversals- i es farà la coberta de l'espai, per aprofitar els del centre. A més, s'ampliarà la vorera del carrer de Barcelona i hi haurà un tram de carril bici.