Reobre el nou parc de la Comtessa Ermessenda de Girona

Coincidint amb l'inici de la festa major del sector sud del barri de Sant Narcís de Girona, ahir es va reobrir el nou parc de la Comtessa Ermessenda. L'Ajuntament ha portat a terme en els últims mesos una primera fase de remodelacions i actuacions a l'espai. Les principals obres han consistit en l'adequació dels terrenys per fer-lo més accessible i per afavorir-hi la mobilitat. S'han tret les ondulacions existents i s'ha pavimentat el sòl amb sauló i formigó. A més, s'han construït els desaigües i s'han instal·lat bancs per fer de l'espai una zona d'estada i de relació veïnal del barri. El parc ha estat molt mesos tancat a la ciutadania.