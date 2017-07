L'Associació de Naturalistes de Girona reclama que no s'ampliïn els amarratges en els ports de la Costa Brava

Aniol Resclosa

L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) reclama a la Generalitat que no ampliï el nombre d'amarratges que hi ha a la Costa Brava. Des de l'entitat alerten del risc mediambiental que suposa la proliferació, ja que hi ha moments de l'estiu que els ports gironins «pateixen sobrefreqüentació nàutica».

L'ANG lamenta que el nou pla de ports de Catalunya 2016-2030 mantingui les expectatives de creixement de ports, malgrat que no autoritza la seva construcció. L'associació naturalista exigeix que s'incideixi en la planificació portuària en base a la conservació dels entorns marins, i que el pla reguli la densitat de trànsit marítim, l'accés a les cales i el fondeig.

La previsible ampliació d'amarratges als ports de la Costa Brava continua generant polèmica. L'Associació de Naturalistes de Girona s'oposa frontalment a que se'n facin més, i és que, segons afirma l'entitat, suposen un risc important pel medi ambient.

En aquest sentit, recorden que el pla de Ports de Catalunya 2016-2030 no fa menció sobre el tractament de les sorres dels ports, que generalment estan contaminades per hidrocarburs del petroli, olis i altres substàncies que tenen grans impactes sobre el medi.

A més, asseguren que els ports gironins són especialment vulnerables a la crescuda del nivell del mar, molt més que no pas els de la resta de Catalunya. Per això demanen que el pla avaluï detalladament quin impacte té el canvi climàtic en relació a l'onatge. També reclamen que es defineixi una estratègia per mitigar els efectes del canvi climàtic a les zones portuàries de les comarques de Girona.

Determinar la petjada del carboni

Els naturalistes consideren que el pla també hauria de contemplar l'anomenada 'petjada del carboni', o el què és el mateix, que es mesuri l'impacte que tenen els vaixells que estan amarrats actualment i fer una prospecció de quina evolució podria tenir fins el 2030 moment, any en què acaba el pla.

Tanmateix, l'ANG també alerta dels riscos que suposa regenerar platges amb els drenatges dels ports. L'entitat lamenta que el pla no faci menció sobre el tractament de les sorres dels ports, que generalment estan contaminades.

Finalment, l'associació també exigeix que es faci ús de les energies renovables en els ports i critica els projectes d'ampliació en tràmit de Llançà, l'Estartit i Platja d'Aro. Això sí, des de l'ANG celebren que els nou pla de ports tanqui la porta al projecte del Port de Tossa de Mar (Selva).