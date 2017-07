Molt de soroll i poca prevenció

Com si descarreguessin l'aigua de 28 piscines olímpiques en un moment a tota la Devesa. O com omplir amb més d'un milió de llaunes de refrescos la superfície del camp de Montilivi en menys de 30 minuts. La pluja de divendres va ser excepcional. «Inaudita» va dir la mateixa alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que va assegurar que en algun moment l'aigua va arribar a deixar 175 litres per metre quadrat.

La màxima autoritat municipal feia balanç de l'episodi a primera hora de la tarda, després que al matí mantingués la seva agenda i assistís a Barcelona a un acte al paranimf de la UB on més de 500 batlles han exhibit la unitat del món local sobiranista a favor de l'1-0. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, exalcalde Girona, no va fer referència a l'afectació de la seva ciutat. Malgrat que Madrenas va assegurar que ella mateixa havia informat al Govern mitjançant els canals activats per l'emergència i al màxim mandatari català com a ciutadà que podia «estar preocupat» per les imatges que es van veure i viure divendres al vespre.

Aquesta tranquil·litat matinal, ja li venia del dia anterior. Una primera tempesta de pedra a les quatre de la tarda feia que les branques formessin una moqueta sobre els embornals. Les clavegueres ja no podrien engolir el que vindria després: des de les set del vespre i fins a les vuit, la ciutat de Girona es va veure negada per una tempesta de vent, gel i aigua que va taponar tots els col·lectors. La xarxa de sanejament es col·lapsava i a continuació les principals artèries de trànsit. La reacció en cadena es va estendre a baixos comercials, aparcaments, etc.

Davant d'això, l'alcaldessa de Girona va deixar un únic missatge públic a les vuit del vespre, gairebé una hora després de: «Moltes dificultats a Girona per la calamarsada. Emergències activades. Demanem calma i prudència a tothom!».

Més greu però –i molt més lenta– va ser la reacció als comptes oficials de les xarxes socials dels quals n'ha fet bandera el govern de Girona. Només deixaven un únic text i ja a les deu de la nit: «Estem recuperant la normalitat als punts de la ciutat afectats per la tromba d'aigua i pedra. Gràcies a tothom per la col·laboració».

Prèviament, ni una sola informació de servei per als ciutadans: ni recordatoris dels telèfons d'emergències, ni advertències per usos dels ascensors, ni peticions d'ajuda per obrir embornals. Cap tipus d'informació mínimament pràctica per evitar danys als habitatges, ni als comerços, ni per prevenir els danys als vehicles estacionats en subterranis.

Es van despertar a partir de les onze de la nit, quan una retroexcavadora apareixia per la plaça Catalunya per treure el gel. Llavors va començar el degoteig d'informació amb les actuacions més destacades dels serveis d'emergències.

L'alcaldessa ja no diria res fins ahir al matí. Assegurava a Twitter a les 7.20 del matí, que estava «recorrent Girona, caldrà més d'un dia per lliurar Girona de branques i fulles, la neteja de carrers i embornals, el gel als carrers. A la tarda: pendents de la pluja!».

Els ciutadans directament la interpel·laven per la falta de reacció i mostraven com hi havia carrers a aquelles hores de la matinada plens d'aigua i que denunciaven que a les 11 de la nit només hi hagués una retroexcavadora treballant.

La màxima autoritat municipal no va donar cap explicació. Simplement va penjar les fotografies de la seva participació en l'acte de Barcelona. A la tarda, en roda de premsa va assegurar que «no calia informar cada 5 minuts i que es va fer un avís per demanar calma i prudència». El seu.

Madrenas va treure força a les crítiques que li van arribar des de les xarxes socials. «Estàvem en alerta, ens havien avisat, tenim el manteniment al dia i es van fer podes preventives», va remarcar.