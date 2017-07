El PPC de Girona entra la moció de rebuig a l'1-O

El grup municipal del PPC a l'Ajuntament de Girona ha presentat aquest dilluns la moció tipus impulsada pels populars de rebuig al referèndum del proper 1-O. L'escrit, que es debatrà al proper ple del dia 10, insta el consistori a "no donar suport ni proporcionar cap tipus d'ajuda, ni recurs material o personal municipal, a la celebració del referèndum il·legal". La regidora popular Concepció Veray ha fet una crida a la resta de forces perquè hi votin a favor. Però especialment al PSC, que forma part de l'equip de govern, i que ja va dir que no posaria "pals a les rodes" quan el consistori col·laborés amb l'1-O. Dirigint-se obertament als socialistes, Veray els ha reptat a demostrar amb el seu vot "si estan a favor de la legalitat o si aposten per seguir fent el joc als independentistes". La moció, a més, també reclama que l'Ajuntament surti de manera "immediata" de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).

El grup municipal del PPC a l'Ajuntament de Girona ha entrat aquest dilluns a registre la moció de rebuig al referèndum, que els populars impulsen en aquells consistoris on tenen representació. "No estem d'acord ni compartim la celebració unilateral i al marge de la legalitat democràtica vigent d'aquest referèndum", ha assenyalat la regidora Concepció Veray.

La moció, que es debatrà el proper dia 10 de juliol, ja proposa d'entrada que l'Ajuntament s'aparti de l'organització de l'1-O. Per això, recull que el consistori no doni "suport" ni proporcioni cap mena "d'ajuda, ni recurs material o de personal municipal, a la celebració del referèndum il·legal".

L'apartat d'acords, a més, també té un segon punt. Aquí, es reclama a l'Ajuntament que "abandoni de forma immediata" l'AMI. "Els ajuntaments no s'han de dedicar a promoure la independència, sinó a resoldre els problemes reals de tots els veïns i veïnes", ha subratllat Veray.



"Sentir-se catalans i espanyols"

La regidora popular remarca que "s'ha de salvaguardar i garantir que es respectin els drets de tots els catalans i catalanes, no només dels que el Govern de la Generalitat vol representar amb el seu procés secessionista". Veray ha volgut recordar que són "molts" els catalans que també se senten "espanyols", i ha dit que des del PP no permetran "mai" que "ningú faci un referèndum il·legal per treure'ns aquest dret".

La portaveu del grup municipal del PPC ha fet una crida al resta de forces polítiques representades al plenari perquè se sumin a la moció i hi votin a favor. Però sobretot, i en especial, al PSC. Els socialistes formen part de l'equip de govern amb el PDeCAT, i la tinenta d'alcalde Sílvia Paneque ja va assegurar que ells no posarien "pals a les rodes" a la celebració de l'1-O.

Veray, però, els demana ara que recolzin la moció de rebuig al referèndum. "Amb el seu vot demostraran si estan a favor de la legalitat o si aposten per seguir fent el joc als independentistes", ha conclòs.