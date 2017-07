La Unitat d'Esclerosi Múltiple de Salt diagnostica 45 nous casos en un any

La Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple (UNIEMTG) ha atès 266 pacients nous amb sospita de tenir la malaltia des que fa un any es va traslladar des de l'hospital Trueta de Girona a Salt (Gironès). D'aquests, 45 han estat diagnosticats amb la malaltia. En la resta dels casos, o bé s'ha descartat, se n'han detectat d'altres vinculades al sistema neuroimmunològic o bé estan pendents de l'evolució.

Durant els darrers dotze mesos, el centre també ha realitzat 2.823 visites neurològiques i 105 d'infermeria, a banda de 609 sessions de tractament a l'hospital de dia i 1.003 consultes telefòniques. La unitat està integrada per un equip interdisciplinari amb professionals que ofereixen un tractament integral de les persones afectades i les seves famílies. A la demarcació de Girona hi ha prop de 900 persones afectades per aquesta malaltia, més del 90% de les quals reben tractament i seguiment en aquesta unitat.

El 4 de juliol de 2016 la unitat dedicada a la investigació d'aquesta malaltia es va traslladar des del Trueta al Parc Hospitalari de Santa Caterina. Durant aquest temps, el centre ha atès un total de 266 nous pacients sospitosos de patir la malaltia. En 45 dels casos s'ha confirmat el diagnòstic. En la resta, o bé s'ha descartat la malaltia, se n'han detectat d'altres vinculades al sistema neuroimmunològic o bé estan pendents de l'evolució.

En 91 dels casos, a més, ha calgut practicar una punció lumbar per a estudiar el líquid cefaloraquidi, que permet descartar altres malalties i ajuda a confirmar el diagnòstic. A més, durant aquest any s'han atès 13 pacients derivats d'altres centres hospitalaris de la Regió Sanitària de Girona. Una situació que, segons l'Institut Català de la Salut, evidencia la consolidació d'aquesta unitat com un centre de referència a la demarcació.

L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa que del sistema nerviós central que afecta el cervell, la medul·la espinal i els nervis òptics. La prevalença de la malaltia en el nostre entorn és alta i s'està detectant un augment dels casos en els darrers estudis realitzats. Es calcula que hi ha 2,5 milions de pacients arreu del món, 47.000 persones a l'Estat espanyol i 7.000 a Catalunya. A la demarcació de Girona hi ha prop de 900 persones afectades, més del 90% de les quals reben tractament i seguiment en aquesta unitat.