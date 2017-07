La culpa és dels altres

la culpa de tot plegat és de l'Ajuntament per no haver previst que podia ploure tant en ple mes de juny. La culpa del desastre és del servei d'aigües de la ciutat per no tenir els embornals nets com calia.

La culpa de tot plegat és dels primers habitants de la ciutat que van decidir construir les seves cases a la vora d'una cruïlla de rius.

La culpa és del turisme que fagocita la convivència a la ciutat i satura carrers i places. La culpa de les imatges dantesques és dels comerciants avars que són capaços de muntar un negoci en qualsevol racó inundable per fer quatre calers.

La culpa és de l'incivisme per no saber que els papers, els plàstics i la merda va a les papereres i no al terra. La culpa és de la història que ens assegura que les inundacions són un clàssic a les cròniques d'aquesta ciutat. La culpa és dels sindicats per no deixar fer hores extres als treballadors públics o als de les empreses de gestió de l'espai públic. La culpa és dels mitjans que acostumen a exagerar les dades absolutes d'un desastre per vendre més diaris i guanyar més oïents.

La culpa és de les xarxes socials per emetre en temps real les imatges dels contenidors surant per les avingudes i dels arbres caiguts, espantant a uns i induïnt a la tafaneria als altres.

La culpa és de la tafaneria innata en l'ésser humà i que el porta a col·lapasar els carrers col·lapsats per tal de fer fotografies, enregistrar vídeos i fer-se selfies a tocar dels mars de porqueria.

La culpa és d´en Trump per intentar fer-nos creure que el canvi climàtic és una fotesa malgrat que després de viure dies de quaranta graus del cel tomba gel antàrtic en prou quantitat com per embossar embornals, col·lapsar carrers, amargar la temporada als comerciants, fer fora a turistes desprevinguts, excitar a la política local amb una riuada de retrets i de defenses, ensenyar les vergonyes dels incívics, posar a prova l'urbanisme gironí i l'educació dels que l'usem i promoure hores i hores de presència de Girona a les xarxes i als mitjans.

Ja ho deia un savi: la culpa sempre és dels altres.