Una estudiant de la UdG expulsada del Sàhara Occidental

Andrea Sáez de Eguílez, estudiat d'infermeria de la UdG, i Laura Moreno Torregrosa, estudiant d'antropologia a Barcelona, van ser expulsades aquest dilluns del Sàhara Occidental. Les estudiants i activistes pro sahrauís han manifestat a Efe en arribar a l'aeroport del Prat que senten "molta ràbia" per aquesta "injustícia".

Sáez, estudiant de la UgG d'origen basc, ha explicatque viatjava al Sàhara Occidental per "comunicar la situació política que s'està vivint aquí" i fer "justament el que ells -en referència a les autoritats marroquines- no volen que fem".

Les dues joves havien partit de Barcelona feia uns dies en un vol vespertí de Royal Air Maroc des de Las Palmas a Al-Aaiun, tot i això, no van poder sortir de l'avió perquè la policia marroquina les va fer seguir fins a Casablanca. Un cop allà, uns agents també les esperaven i les van retenir tota la nit fins que van agafar un altre avió de tornada a Barcelona.

Les activistes han explicat que la policia va justificar la seva actuació dient que "sabien que anàvem a donar suport al poble sahrauí", encara que elles asseguren "no tenir ni idea de com les autoritats "tenien informació del seu viatge.

"Hem passat la nit a l'aeroport de Casablanca en una zona de trànsit, amb la policia, vigilades tot el temps. Fins i tot, si volíem anar al lavabo, també venien amb nosaltres", ha lamentat l'estudiat de la UdG.

Sáez ha denunciat també que els agents "no es van identificar en cap moment" i "no han marcat els passaports", pel que "no consta" que hagin estat al Marroc, a més de donar-los un document "fals" de reclamació per les maletes, que van perdre en aquest procés.

L'estudiant d'infermeria ha lamentat, a més, que haguessin de pagar-se elles mateixes el bitllet de tornada a Barcelona, per 215 euros: "no ens deixaven sortir d'aquí si no pagàvem el bitllet. Ens han dit que si no pagàvem, podíem estar aquí assegudes a la cadira una setmana".

Cap font marroquina ha confirmat la notícia, encara que per en general mai ho fan, malgrat ser habituals els casos d'expulsió d'activistes estrangers afins a l'independentisme dels territoris del Sàhara Occidental.

Andrea Sáez té 21 anys, és de Gasteiz (Àlaba), i és estudiant d'Infermeria a la Universitat de Girona (Gironès), mentre que Laura Moreno, de 25 anys, és d'Arenys de Munt (Maresme) i cursa estudis d'Antropologia a Barcelona.

Les dues joves, Laura Moreno de 25 anys i d'Arenys de Munt (Maresme) i Andrea Sáez de 21 anys i de Gasteiz (Àlaba), han expressat que es dirigien al Sàhara Occidental per "acabar amb el bloqueig comunicatiu que pateixen aquí", i tenien "previstes entrevistes amb activistes i associacions".

Les joves han assegurat que no viatjaven amb cap organització en concret, encara que tenien "un contacte" en el seu destí, i que el viatge "no estava molt planejat" però que feia "molt de temps que tenien ganes de fer alguna cosa així".

"L'expulsió de persones és bastant sistemàtica", ha afirmat Sáez, que ha recordat que la setmana passada dos periodistes nord-americans també van ser expulsats d'Al-Aaiun, un cas que també van recollir mitjans marroquins i sahrauís, encara que tampoc llavors les autoritats van voler comentar el fet.