L'estació Espai Jove obrirà a l'estiu un espai per a alumnes de Batxillerat

L'estació Espai Jove de Girona oferirà els dimarts i dijous dels mesos de juliol i agost de les 10 del matí a les 13 del migdia, un espai d'estudi gratuït per a alumnes de Batxillerat. L'objectiu és afavorir la seva formació personal sobretot per als alumnes que han de recuperar alguna assignatura o han de preparar les PAU. Tindran el suport de dos professors i també de voluntariat de l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament de la UdG.