El PP presenta una moció de rebuig al referèndum de l'1 d'octubre

El grup municipal del PPC a l'Ajuntament de Girona ha presentat una moció de rebuig al referèndum de l'1 d'octubre perquè se sotmeti a debat i votació al ple del 10 de juliol. La portaveu del PPC, Concepció Veray, va assenyalar que «no estem d'acord ni compartim la celebració unilateral unilateral i al marge de la legalitat democràtica vigent d'aquest referèndum». El primer punt de la moció proposa «manifestar el compromís de l'Ajuntament de Girona a no donar suport ni proporcionar cap tipus d'ajuda, ni recurs material o de personal municipal, a la celebració del referèndum il·legal».

Segons Concepció Veray, «els ajuntaments no s'han de dedicar a promoure la independència, sinó a resoldre els problemes reals de tots els veïns i veïnes». Per tant, es reclama a l'Ajuntament de Girona que «abandoni de forma immediata l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)». Així mateix, Veray va remarcar que «s'ha de salvaguardar i garantir que es respectin els drets de tots els catalans , no només dels que el Govern de la Generalitat vol representar amb el seu procés secessionista, doncs som molts els que ens sentim catalans i espanyols, i des del PPC no permetrem mai que ningú faci un referèndum il·legal per treure'ns aquest dret». Per últim, la portaveu del grup municipal del PPC va fer una crida a la resta dels partits perquè votin a favor de la moció, «i en especial al PSC, ja que amb el seu vot demostraran si estan a favor de la legalitat o si aposten per seguir fent el joc als independentistes».