Premonició Quan la tempesta perfecta trucava a la porta

Avís d'Intensitat de Pluja. La volència de la tempesta que va caure divendres passat sobre el centre de Girona va agafar tothom desprevingut. Meteocat, el servei meteorològic de la Generalitat, informava a Twitter, a les 17.36 d'aquell dia, d'un «Avís d'Observació per Intensitat de pluja». Conegut el que va passar a la ciutat, la paraula «intensitat» es va quedar, de llarg, curt.

ancat per inundació», es podia llegir ahir, encara, en un foli escrit a mà enganxat a la porta de vidre de la botiga de bosses del xamfrà entre el carrer Joan Maragall i la plaça Catalunya, a Girona. Un camió cisterna xuclava l'aigua que encara s'acumulava al sòtan de l'establiment, la prova que la tempesta de divendres passat encara sobreviu entre nosaltres. Maleït núvol cumulunimbe de vuit quilòmetres d'alçada que va detonar el diluvi de mitja hora que va abocar amb fúria tones i tones de calamarsa que van fer anar en doina tota una ciutat. El 092, el telèfon d'atenció de la Policia Municipal, va treure fum des de les set de la tarda fins a tres quarts de tres de la matinada.

El primer avís arribava des del carrer Garrotxa per la caiguda d'un arbre, a les 19:12; a les 2:47, ja de dissabte, el restabliment de la circulació al carrer Cassià Costal donava per conclòs el servei més intens de l'any. Entremig, avisos i més avisos: contenidors flotant a davant del CAP Güell; aigua entrant a cases i botigues del carrer del Carme; un vehicle atrapat al carrer Saragossa; el desallotjament d'uns coneguts grans magatzems; més contenidors surant al carrer Joaquim Vayreda...

Tenia raó l'alcaldessa, Marta Madrenas, quan a les vuit del vespre de divendres, l'hora després de la fi del món a la ciutat Immortal, feia la primera piulada: «Moltes dificultats a Girona per la calamarssada (sic). Emergències activades. Demanem calma i prudència a tothom!».

I amb calma –enmig del temporal del segle– va actuar el perfil oficial de Twitter de l'Ajuntament: no va dir ni piu fins a les 23:08 del dia «D» («Estem recuperant la normalitat als punts de la ciutat afectats per la tromba d'aigua i pedra. Gràcies a tothom per la col·laboració»). La piulada anterior era de les 13:09; el consistori informava que «Girona acollirà una desena d'infants sahrauís provinents dels camps de refugiats de Tindouf aquest estiu». Benvinguts. D'un quart d'una fins a les onze, res més. Ni un avís, ni una predicció, ni un consell. Tot just entrada la tarda queia una primera pedregada que va resultar letal, ja que la fullaraca i branques que va fer caure van obstruir els embornals que no van poder engolir la tromba d'aigua i gel d'unes hores més tard. Una dada que pot donar una idea aproximada de la magnitud de la tragèdia són les més de 25.000 persones que van consultar el web de Diari de Girona de les set del vespre a la mitjanit de divendres. «Com es transforma la informació en dies de diluvi com avui. La informació és a les mans dels usuaris socials i líquids. Girona KO!», tuitejava @rispau (Eduard Batlle), a les 21:20 del 30 de juny que quedarà gravat a la retina dels gironins. Més clar, l'aigua (que va caure).



inauguració



La tromba aigualeix l'estrena

del parc Comtessa Ermessenda

Marta Madrenas va veure caure el cel des d'un parc urbà nou de trinca, el que la ciutat ha dedicat a la Comtessa Ermessenda (Carxassona, 972-Sant Quirze de Besora, 1.058), regent del Comtat de Barcelona amb els títols de comtessa de Barcelona, comtessa de Girona i comtessa d'Osona, dona de ferro que no va tremolar a l'hora conspirar amb l'Església i precipitar l'excomunió del seu fill, Ramon Berenguer I, per adulteri. La inauguració oficial del parc comtal va acabar amb corredisses: a les set queien les primeres gotes, el preludi de la catàstrofe, que va tenir el punt àlgid a les 19:15 hores. A l'Ermessenda hi va haver temps per a selfies; de fet, Madrenas en va penjar una al perfil de Twitter, que al cap d'una estona va eliminar. Hi apareixia amb altres regidors. No era la imatge que més li convenia.



pobres germanetes



Avis privats d'ascensor; reclamada l'ajuda de Bombers

De trucades també en van rebre, a centenars, el telèfon d'emergències 112 (més de 500). Una atesa a les 20:38 confirmava les «dificultats» que patia la ciutat: a la residència de gent gran de les Germanetes dels Pobres de la carretera de Barcelona es van quedar sense ascensor i els avis no podien pujar a les habitacions. Els baixos de l'edifici es van omplir d'aigua. També les va passar magres la venedora de l'ONCE de la guixeta de plaça Catalunya, que va haver de ser rescatada pels Bombers. I a El Corte Inglés, que va haver de desallotjar els clients perquè l'aigua s'escolava fins als baixos i feia caure trossos de sostre. I una quarentena de nens que es van haver de refugiar a l'escola Migdia. I «dos adults i un menor» que es van quedar atrapats en un ascensor. I els dos ocupants d'un cotxe que van quedar atrapats al carrer Martí Sureda. El gabinet de crisi de l'Ajuntament es va reunir a la plaça Catalunya un cop escampada la tempesta per planificar la «restauració». Quan el dispositiu, que va mobilitzar 140 persones (70 policies i 70 treballadors dels serveis d'aigües i de neteja), ja estava en marxa, Madrenas piulava de nou: «Fa 4 hores hem patit [una] calamarsada com no recordo haver vist mai. L'esforç coordinat de tothom ha permés quasibé (sic) s'hagi restablert la normalitat».



L'endemà



Ronda matinera de la

primera autoritat local

Dissabte, ben aviat, l'alcaldessa ja era de peus a terra i voltava per la ciutat: «Recorrent Girona, caldrà + d'un dia x lliurar (sic) Girona d branques i fulles, neteja carrers i embornals, gel als carrers. Tarda: pendents de pluja!», advertia a les xarxes socials (tanmateix, la foto de la política parlant amb veïns o botiguers no es va fer). Resposta de @BistroDelmarva (Maria Montsonís) al Twitter: «Desorganització total dels serveis d'emergència, en especial de la PL [Policia Local]. Com pot ser que hi hagués una retro treballant?». La queixa, dura, no va obtenir cap resposta.



1-o



A Barcelona, per donar suport al referèndum d'independència

Dissabte, cap al migdia: «Al paranimf de la UB , mostrant el compromís dels Alcaldes i Alcaldesses de Catalunya amb la democràcia i el progrés! #sí». A aquella hora l'acaldessa es trobava a la capital per donar suport al referèndum de l'1-O. Allà va coincidir amb el president Carles Puigdemont, que passades les onze de la nit de divendres donava «Gràcies a bombers, policies i voluntaris per la seva bona feina davant dels efectes de la tempesta i calamarsada a Girona». A les 15:17, poques hores abans de fer el primer balanç de l'abast de la tempesta, Marta Madrenas donava fe, digital, que ja tornava a ser a casa: «Comencen a caure les primeres gotes. Estem amatents!». Per uns instants aquella pluja va fer contenir la respiració a molts vianants. A la plaça Independència tothom mirava al cel. Falsa alarma. Mitja horeta després el mal temps ja havia remès.



oposició



ERC-MES: «a disposició

dels veïns i del govern»

«Lamentem els danys que han patit els veïns, els pagesos i hortalans i els comerciants i restauradors (...) i ens posem a la seva disposició», deia ERC-MES en un comunicat enviat dissabte al matí. Era la primera, i fins ahir única, reacció dels partits opositors. La resta, NS/NC. «Ens posem a disposició del govern i de la resta d'institucions per col·laborar en el que sigui necessari (...). Afortunadament no hem de lamentar cap dany a les persones», afegien. La confirmació que Girona i la seva alcaldessa tenen un àngel de la guarda. Qui sap si el de la catedral.