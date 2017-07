Salt posa a concurs la barra i la música del festival Can Panxut i obre una polèmica

L'Ajuntament de Salt ha decidit posar a concurs aquest any l'organització del festival Can Panxut i ha obert una polèmica amb la Federació d'Entitats socials que és qui havia d'organitzar l'esdeveniment a la Coma Cros, a través de l'Ateneu Popular. Expliquen que havien arribat a un pacte amb el consistori saltenc a principis de maig per tal que aquest festival (28 de juliol) servís per allargar la festa major de Salt un segon cap de setmana. Exposen que, fins i tot, se'ls havia assegurat que l'Ajuntament hi aportaria 3.000 euros i que si les despeses de l'esdeveniment superaven aquest import es podrien cobrir amb la recaptació de la barra i que si sobraven diners, podrien disposar dels beneficis. L'Ateneu ja havia acordat que els possibles beneficis es destinarien a projectes del mateix Ateneu.

Entre els requisits per optar-hi ha el que no es podrà tenir una barraca a l'era de Cal Cigarro durant la festa major i s'obliga l'entitat que guanyi el concurs a organitzar els concerts juntament amb RGB, l'empresa que gestiona les festes a través d'un conveni amb l'Ajuntament.



L'argument municipal

La regidora de Cultura i Esports, Eva Rigau, va explicar ahir que van acordar que el festival passés a formar part de la festa major a través del conveni i es va «apartar un import per al cap de setmana del 28 i 29 de juliol, amb la idea d'oferir el Panxut Festival, activitats infantils i músiques tradicionals». Per això, va dir que «des del moment que l'Ajuntament assumeix la despesa d'una activitat, no podem adjudicar a una entitat una barra que aporti beneficis, i per tant, i com es va dir des d'un primer moment, s'havia de fer un concurs «similar» a les barraques. Si que és cert, que aquest concurs preveia que qui ja tingués barraca a l'Era no en podria tornar a tenir a Cal Panxut Festival per evitar que una entitat es quedés sense barraca i alguna altra en tingués dos», va explicar ahir.

La regidora va insistir que «si des d'un principi l'Ateneu hagués manifestat que volia organitzar el festival tal com s'havia anat fent l'Ajuntament no hauria incorporat el festival en el conveni, ni hauria fet aquest concurs similar a les barraques per veure qui portava la barra» I va afegir que ara «no és possible» treure aquest punt del conveni –en referència a la petició de no fer el concurs–». Tanmateix va expressar el seu desig que la federació o qualsevol de les entitats que en forma part, vulgui presentar-s'hi i poder fer el festival tal com havíem previst».

Al parer de la Federació és dubtós que la guanyadora pugui acreditar que és «apte» per organitzar aquest acte i que, «no es garanteix la solvència artística i tècnica del Festival, fet que posa en dubte la continuïtat de la marca Can Panxut». A més, afirmen que el temps en què s'ha publicat el concurs i en què hi haurà la resolució–17 de juliol– no ofereixen condicions de garantia de la realització del festival».



Mazoni, cap de cartell

La Federació, fa uns mesos, havia acceptat tirar endavant l'onzena edició del festival després que els organitzadors haguessin decidit deixar-ho córrer. La Federació havia apostat per fer-ho a l'era de la Coma Cros i vincular-ho a l'Ateneu. El festival tenia com a cap de cartell Mazoni i també hi havia prevista les actuacions de Monique Makon & The Soul Titoo's i del Combo Playero. Tot plegat començava a les vuit del vespre amb clowns per a nens i adults amb La Muzirca Clacirka de la cia. Sonriexnarices. Demà decidiran què fan, en una assemblea.