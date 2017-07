La tromba d'aigua deixa inutilitzats els vehicles oficials de la seu de la Generalitat

La tempesta que aquest divendres va afectar la ciutat de Girona i que va deixar 52 litres en només mitja hora, va tenir també conseqüències en els serveis d'emergències i la flota de vehicles oficials de la Generalitat.

Els comandaments dels Bombers a Girona asseguren que aquest divendres tenien un dels seus tot terreny a l'aparcament de la seu de la Generalitat, l'antic hospital Santa Caterina. Aquest vehicle va quedar ple d'aigua i totalment inservible.

Aquesta imatge es va repetir en molts vehicles oficials de la flota del Govern que estaven estacionats, entre els quals hi ha els dels Agents Rurals o els del SEM. En total es van veure afectats fins a 38 cotxes. Segons el gerent de l'Edifici, Jaume Torrent, es pot dir que la Generalitat s'ha quedat sense vehicles oficials però dels quaranta que té, només set estan en servei i seran per emergències. La resta utilitzaran vehicles substitutius.

Davant d'aquests fets, els Bombers alerten que si es repetís una situació com la de divendres, quedarien aïllats i per tant, no podrien respondre a les emergències.

En aquest edifici els Bombers hi solen tenir sis vehicles, asseguren fonts dels comandaments. Sortosament, el dia de la tormenta perfecta n'hi havia només un, un Nissan Qasqai. A aquest caldria sumar-li cinc més, els quals tenien a fora per previsió d'incendis i d'altres serveis.

La previsió és que a la seu de la Generalitat també s'hi instal·li la Regió d'Emergències de Girona, que actualment es troba al parc de Bombers de Girona. En aquest punt també hi ha el cap de guàrdia dels Bombers, el qual un cop sigui realitat la nova Regió, també es desplaçarà fins a la seu de la Generalitat, a ple centre de la ciutat.

No volen el trasllat

Des dels comandaments destaquen que no volen la sala de control i les dependències del cap de Guàrdia al Santa Caterina com han dit en més d'una ocasió i consideren que és un plantejament erroni. I ara, afirmen que a causa del canvi climàtic com diuen part dels meteoròlegs hi haurà fenòmens més intensos i, per tant, els vehicles d'emergències, no es poden inundar. Les mateixes fonts afegeixen que la seva obligació «és respondre a l'emergència i no ens podem quedar aïllats cap altra vegada», com va passar divendres.

Al soterrani de l'antic Santa Caterina hi ha un arxiu de gestió administrativa que també s'ha vist afectat per les inundacions. En concret segons va relatar Jaume Torrent l'aigua i la humitat ha afectat «300 metres lineals de documentació dels 14.000 documents que hi ha». Per poder «salvar» la documentació que s'emmagatzema dels diversos departaments, s'ha muntat un operatiu.

Set ascensors fora de servei

Les inundacions també van afectar la zona de l'aparcament dels vehicles oficials, amb una alçada de 90 centímetres. La força de l'aigua va rebentar el portal per on accedeixen aquests automòbils. A banda d'aquesta presència d'aigua al soterrani, Torrent recorda que també n'hi ha hagut a totes les plantes perquè les canals van quedar plenes d'aigua de pluja. També hi ha hagut afectacions en els ascensors i ahir només en funcionaven tres dels deu que tenen. Sortosament i pel treball durant el cap de setmana dels informàtics i treballadors de manteniment, ahir tothom va poder treballar a la seu del Govern.