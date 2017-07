Detinguda una dona a Girona per estafar-ne una altra amb «l'estampeta»

Els Mossos ha arrestat una dona a Girona per estafar-ne una altra amb el mètode de l'estampeta. Els fets es remunten al 21 de juny, quan una dona que caminava pel carrer Sant Agustí de Girona va ser enganyada amb el mètode de l'estampeta. La víctima va denunciar els fets i va explicar que una dona d'edat avançada se li va apropar amb l'excusa de preguntar-li una adreça per anar a cobrar un bitllet de loteria premiat. Mentre quedaven d'acord, l'estafadora li va demanar, com a mostra de confiança, que posés diners en un estoig, i que un cop cobrat el premi se'l repartirien. La víctima va anar a treure 500 euros d'un caixer automàtic pròxim. Fet això, li va dir que s'esperés amb l'excusa d'anar a buscar una maleta, i li va entregar l'estoig amb els diners i la butlleta premiada. La víctima va esperar més de mitja hora fins que va veure que la dona no retornava i va decidir obrir l'estoig. Dins no hi havia ni els diners ni la butlleta, només trossos de paper de diari.

El passat 29 de juny, agents de seguretat ciutadana en servei de paisà van observar una dona que coincidia amb la descripció de la víctima. La van identificar i detenir per un delicte d'estafa.