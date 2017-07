L'informe municipal sobre Agissa veu «indicis d'irregularitats» en el laboratori d'aigües i els serveis fets a empreses

L'informe municipal sobre la societat mixta Agissa veu "indicis d'irregularitats" en el laboratori d'anàlisi d'aigües de Montfullà i els serveis que donava a altres empreses. El dictamen, encarregat per l'Ajuntament de Girona, posa el focus de dubte sobre dos aspectes. El primer, si era "idoni" que Agissa –participada en un 20% pels ajuntaments- hagués construït un laboratori que estaria sobredimensionat, perquè té capacitat per fer moltes més analítiques de les que necessiten els tres municipis (Girona, Salt i Sarrià de Ter). I el segon, veure si és lícit que les instal·lacions hagin acabat donant serveis a tercers. Tenint en compte, a més, que entre aquests contractes hi hauria els d'empreses vinculades a Girona SA (la part privada d'Agissa) com ara Aigües de Blanes. Arran d'aquests indicis, els tres ajuntaments han encarregat dos nous informes per entrar-hi a fons i aclarir si hi ha responsabilitats judicials al darrere.