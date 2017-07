L'informe municipal sobre Agissa veu «indicis d'irregularitats» en el laboratori d'aigües i els serveis fets a empreses

L'informe municipal sobre la societat mixta Agissa veu "indicis d'irregularitats" en el laboratori d'anàlisi d'aigües de Montfullà i els serveis que donava a altres empreses. El dictamen, encarregat per l'Ajuntament de Girona, posa el focus de dubte sobre dos aspectes. El primer, si era "idoni" que Agissa –participada en un 20% pels ajuntaments- hagués construït un laboratori que estaria sobredimensionat, perquè té capacitat per fer moltes més analítiques de les que necessiten els tres municipis (Girona, Salt i Sarrià de Ter). I el segon, veure si és lícit que les instal·lacions hagin acabat donant serveis a tercers. Tenint en compte, a més, que entre aquests contractes hi hauria els d'empreses vinculades a Girona SA (la part privada d'Agissa) com ara Aigües de Blanes. Arran d'aquests indicis, els tres ajuntaments han encarregat dos nous informes per entrar-hi a fons i aclarir si hi ha responsabilitats judicials al darrere. Les auditories a l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) continuen portant cua. En aquest cas en concret, la que analitza la gestió feta durant el 2014. L'Ajuntament de Girona, en representació dels tres consistoris, va encarregar un informe tècnic a secretaria i intervenció, per detectar si tot s'havia fet correctament.

L'esborrany del dictamen, que té 70 pàgines, s'ha donat a conèixer aquest dimecres. Primer, s'ha entregat als tres alcaldes. Després, Girona ha convocat junta de portaveus per fer-lo arribar als grups municipals. I en paral·lel, se n'han presentat les principals conclusions en roda de premsa.

El regidor de Salt Àlex Barceló, que ha actuat com a portaveu, ha detallat que l'informe veu "indicis i sospites d'irregularitats" vinculades amb el laboratori d'anàlisi d'aigües, que Agissa té a la planta de tractament de Montfullà. Tant pel què fa a la dimensió de les instal·lacions com amb les relacions amb altres empreses a qui presta servei.

D'entrada, Barceló ha explicat que l'informe posa en dubte que calgués un laboratori "més gran del que es necessita" per donar servei als tres municipis. "Crida l'atenció que, en comptes de ser un servei propi, ja es plantegi com un a tercers", ha subratllat el regidor saltenc. La inversió de l'equipament la va assumir Agissa, que també paga les nòmines dels treballadors (tot i que des del laboratori es doni servei a altres empreses i administracions).

La segona sospita deriva, precisament, de l'activitat del laboratori. Barceló ha explicat que tenen "reserves" sobre els serveis que dona a tercers. I sobretot, perquè se n'han prestat "a empreses que tenen socis comuns" amb Girona SA (la part privada d'Agissa, que té el 80% de la societat). Entre aquestes, hi ha Aigües de Blanes.



Dos nous dictàmens

Per esvair sospites, els tres consistoris que formen part d'Agissa han decidit encarregar dos nous informes. Seran interns i els faran juristes de l'Ajuntament de Girona. Un, serà exclusiu del laboratori. I l'altre, se centrarà en les operacions vinculades a tercers.

El regidor de Salt ha explicat que esperen tenir aquests documents en breu i que, si es confirmen les irregularitats, "s'actuarà en conseqüència". Àlex Barceló, però, ja ha deixat clar que encara és aviat per veure si s'ha comès algun tipus de delicte. "No ens podem avançar malgrat que alguns voldrien molta sang i fetge", ha dit. I hi ha afegit: "Ens correspon treballar amb responsabilitat; allò que sigui punible, denunciar-ho, i allò que sigui millorable, millorar-ho".

Barceló també ha precisat que, ara per ara, cap dels tres ajuntaments es planteja rescindir el contracte amb Agissa. "Hi ha d'haver indicis molt clars, i ara mateix aquest no és el cas", ha dit.



Procediments judicials oberts

Tant Agissa com Aigües de Blanes es troben investigades pels jutjats perquè s'hauria utilitzat la part pública de les empreses en benefici de la privada. L'epicentre de les suposades irregularitats és Narcís Piferrer, que ha tingut càrrecs directius a les dues empreses mixtes i també a Girona SA. La investigació judicial de Blanes, a més, estableix vincles entre les dues empreses d'aigües.

Les diligències per suposades adjudicacions fraudulentes d'Aigües de Blanes SA fetes l'any 2011 conclouen que hi va haver fins a 18 contractes que es van fer sense concurs públic. Un d'ells, precisament, va ser amb el laboratori d'Agissa.



Millores administratives

L'esborrany de l'informe municipal que s'ha presentat avui també proposa dur a terme correccions administratives amb Agissa. En concret, en detalla fins a una vintena. Segons ha detallat Barceló, entre aquestes hi ha dur a terme actualitzacions de contractes per adaptar-los a la normativa actual.

En paral·lel, el regidor de Salt també ha avançat que esperen tenir en breu els resultats de l'auditoria que analitza l'exercici 2015 a Agissa. Entre els objectius dels tres ajuntaments hi ha comprovar que s'hagin fet les inversions necessàries a la xarxa.

Àlex Barceló ha avançat que "la principal voluntat" dels tres ajuntaments és que, al 2020, quan acabi la concessió amb Agissa, "es rebi el servei amb les millors condicions". Independentment, això sí, de si s'opta per municipalitzar la gestió de l'aigua o bé es resol tornar-la a treure a concurs.