Mil famílies es beneficien de reduccions en les quotes dels casals d'estiu

Un total de 1.028 infants inscrits en activitats incloses al programa municipal de casals d'estiu de l'Ajuntament de Girona tindran reduccions en la quota a pagar en funció de la renda de les seves famílies. La regidora de Joventut, Elisabeth Riera, ha valorat molt positivament la dada i assegura que «aquest sistema basat en la progressivitat permet preus raonables per a tothom i assegura que cap infant de la ciutat es quedi sense poder anar a un casal d'estiu». El sistema es va començar a aplicar per primer cop l'any passat i es basa a fixar set trams diferents i, en funció del tram en el qual se situa la família, la quota té progressives reduccions. En total, l'Ajuntament acull dins el seu programa 48 activitats diferents, organitzades en col·laboració amb 24 entitats. Les associacions ciutadanes poden contractar els seus monitors. L'any 2017 el programa municipal de casals d'estiu possibilita la realització d'un total de 400 contractes laborals per a joves de la ciutat.