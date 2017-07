Piferrer diu que mai ha fet res «res mal fet intencionalment»

L'investigat per la gestió al capdavant de dues empreses mixtes d'aigua, Narcís Piferrer, ha defensat la seva feina i ha assegurat que "mai" ha fet "res mal fet intencionalment". Per això, afirma que està "molt tranquil" amb els dos procediments judicials oberts perquè, com a molt, ha pogut cometre algun "error" de tipus administratiu però no penal.

En relació al laboratori d'Agissa on l'informe municipal encarregat per l'Ajuntament de Girona veu "sospites d'irregularitats", recorda que els consistoris van avalar-ne la construcció i que els beneficis que es guanyen fent analítiques per a tercers són per a l'empresa mixta com a propietària de les instal·lacions. De les 18 adjudicacions sense concurs públic que va fer Aigües de Blanes l'any 2011, tres de les quals a empreses vinculades a ell, sosté que sempre van escollir les "millors opcions" en base a diferents pressupostos que es demanaven.