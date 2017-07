Reclamen la retirada de la simbologia franquista del carrer

La CUP i l'Assemblea de Joves del Gironès han reclamat la retirada de la simbologia franquista de la via pública de Girona. Els cupaires portaran al Ple municipal la campanya iniciada per l'entitat juvenil per acabar amb les plaques i els elements vinculats a la dictadura. La formació deplora que després de més de 40 anys de la mort de Franco encara resti simbologia vinculada a la dictadura, com ara les plaques als habitatges, noms de carrers i altres elements.