Els veïns de Sant Pere, el Barri Vell i Pedret incrementen la pressió contra els pisos turístics

Els veïns de Sant Pere, el Pou Rodó, Pedret i el Barri Vell no afluixen en la pressió per evitar la proliferació de més pisos turístics a Girona. Ahir al vespre van celebrar una assemblea on es van repassar les darreres accions que han portat a terme. També es va parlar del document ja consensuat entre veïns de Sant Pere, el Barri Vell i Pedret per demanar a l'Ajuntament que aprovi una moratòria per evitar que es donin més llicències d'habitatges d'ús turístic. A més, volen que es faci un estudi complet de tota la ciutat sobre aquest tipus de pisos.

Es va acordar que es buscarà el suport de més associacions de veïns per presentar el text com a moció perquè la debati el ple municipal. La intenció d'unir més associacions rau en el fet que els habitatges s'estan estenent com una «teranyina per tot el terme municipal». Es donarà com a termini màxim principis de setembre. En la reunió, es va indicar que l'Associació del Barri Vell no vol presentar el text com a moció perquè consideren que no serviria de res. A més a més, van posar sobre la taula diversos temes d'organització, coordinació i gestió. I es va començar a parlar de dur a terme futures accions de protesta cridaneres per fer visible la problemàtica.