Jutgen un ripollès per atacar-ne un altre amb un matxet al crit de 'The Walking Dead'

L'Audiència de Girona ha jutjat un veí de Ripoll que en va atacar un altre amb un matxet i una navalla al crit de "The Walking Dead". Els fets van tenir lloc la matinada del 8 de gener de l'any passat en un pis del carrer Lambert Mata. L'acusat feia escassament quatre dies que hi vivia –abans, s'estava en un garatge- perquè la propietària era amiga seva i li havia proposat. Aquella nit, la dona li va presentar el seu xicot.

Segons sosté el fiscal, el processat es va enfadar amb ell, va anar cap a la seva habitació a buscar les armes i el va atacar. Primer va intentar-ho amb el matxet i després amb la navalla. Durant el judici, el processat ha dit que no recordava "res concret" del què havia passat, només que aquella nit li havien fet un tall al dit. L'home s'enfronta a 9 anys de presó per temptativa d'homicidi i a pagar 1.440 euros de multa per dos delictes de lesions.