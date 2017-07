Esquerra presenta una moció per declarar Felip VI «persona non grata»

El grup municpal d'ERC-MES a Girona va exposar ahir els detalls de l moció que han presentat amb l'objectiu de declarar Felip VI persona non grata per «trencar la normalitat» de la relació que té Girona amb la Casa Reial espanyola. Els regidors Pere Albertí i Martí Terés van explicar-los davant l'escultura dedicada a Carles Rahola, que representa «els valors que els gironins i gironines sentim i no pas als de la monarquia espanyola» segons Albertí. La moció que es debatrà al Ple municipal de dilluns està constituït per quatre acords més, els quals demanen a la Casa Reial retirar el títol de Princesa de Girona a l'hereva del tron del Regne d'Espanya, no participar als actes de la Fundació Princesa de Girona mentre l'esmentada Fundació dugui aquest nom, manifestar la voluntat del Ple de superar l'anacrònica institució de la monarquia espanyola i fer arribar els acords esmentats a la Casa Reial, al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat i a tots el grups parlamentaris de les Corts Generals i del Parlament. Encara no se sap si aquesta moció, amb la qual la CUP ha expressat el seu suport, es podrà aprovar –calen més suports d'altres forces–, però l'anomenament de persona non grata al màxim representant de la Casa Reial ha passat pels municipis de Breda, Arenys de Munt, Torelló i Premià de Mar.



Moció de rebuig del PPC al 1-O

Els regidors d'ERC-MES van al·legar a més, que la moció de rebuig al referèndum presentada pel PPC el dilluns passat és «inoportuna i antidemocràtica, ja que va en contra de la voluntat majoritària de la ciutadania de Girona i gairebé de Catalunya».