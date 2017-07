Havaneres en benefici de dones que han patit violència de gènere

El concert benèfic «Dones a la mar» recaptarà diners per al projecte d'habitatge per a dones supervivents a la violència de gènere de la Fundació SER.GI. L'acte es farà el 29 de setembre a l'Auditori del Centre Cultural La Mercè i comptarà amb la participació de Les Anxovetes, Clara, Indira Ferrer i Neus Mar, acompanyades per músics de l'havanera. El preu de l'entrada és de 15 euros.