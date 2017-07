Els Marrecs fan demà una cadena de faixes de 700 metres a Salt

Els Marrecs de Salt preparen aquest mes de juliol i la Festa Major de Salt amb la campanya «Enfaixem Salt». L'activitat consistirà a unir la plaça on aixequen els castells cada any amb el seu local d'assaig amb una cadena gegant de faixes de 700 metres de longitud. Serà aquest divendres, a les set de la tarda, i serveix per simbolitzar la suma de petits esforços per aconseguir els objectius.