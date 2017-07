Els veïns crítics amb els pisos turístics crearan una gran plataforma per unir esforços

Els veïns crítics amb l'increment de pisos d'ús turístic a la ciutat de Girona van acordar dimarts al vespre impulsar la creació d'una gran plataforma transversal. La idea és crear una agrupació a l'estil de la històrica Mesa d'Entitats per a la Participació, que va funcionar durant uns anys a Girona i que va aglutinar multitud d'entitats i associacions de diferents àmbits. Des de l'embrió de la plataforma, formada per veïns associacions de sant Pere, Pedret i el Barri Vell, es fa una crida a participar-hi a totes aquelles entitats que hi estiguin interessades.

La decisió es va prendre en una assemblea on també es va decidir que es presentarà una moció a l'Ajuntament per tal que es debateixi al ple municipal on es demana us estudi a fons de l'existència d'aquest tipus d'habitatges i una moràtoria temporal per tal que durant un temps no es concedeixin permisos.

La plataforma ja ha obert una pàgina de facebook batejada «+barri - pisos turístics Girona» i en un futur farà una campanya dee recollida de firmes presencials en diversos punts de la ciutat i també per Internet amb l'objectiu que l'Ajuntament faci cas a les seves demandes. Si consideren que no són atesos, els veïns no descarten accions potents i molt visibles de protesta, que anirien més enllà de penjar més cartells contra els pisos.