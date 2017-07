Agressions, incendis i baixes laborals en un centre de menors de Girona

La Generalitat ha portat a terme una "actuació contundent" per solucionar els problemes al centre d'acollida de menors La Misericòrdia de Girona (on hi ha 30 places per a infants i noies). Treballadors del centre denuncien que hi ha un grup d'adolescents conflictiu, que s'enfronten amb els educadors. De fet, s'investiga si una de les noies va provocar un incendi a finals de juny a la zona de la bugaderia. Des de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA), han separat els mòduls de noies en dos grups (de vuit joves cadascun) i han augmentat l'equip amb set educadors més. A més, dues de les noies que tenien trastorns de conducta s'han derivat al nou centre destinat a aquells adolescents més conflictius. "La Misericòrdia, amb aquestes actuacions, podrà desenvolupar la seva acció educativa", diu la Generalitat.

El centre d'acollida de La Misericòrdia, situat al Puig d'en Roca, disposa de 30 places per a infants i noies. Part de la plantilla, però, denuncia que hi ha un grup d'adolescents molt conflictives, que s'enfronten als educadors i que han provocat problemes.

De fet, s'investiga si una de les joves va provocar un incendi a les instal·lacions a finals de juny. El foc va començar cap a les deu de la nit a la zona de la bugaderia, situada a la tercera planta. Allà, va cremar un cubell de roba. Els Bombers van poder controlar les flames en poca estona, però l'incendi va obligar a desallotjar el centre i va provocar que una educadora hagués de ser atesa per inhalació de fum.

Segons ha avançat El Periódico, des de la CGT denuncien que hi ha adolescents que s'escapen del centre. A més, diuen que atemoreixen els treballadors i –com recull el rotatiu- van arribar a agredir el guàrdia de seguretat. El sindicat també assegura que part de la plantilla està de baixa per la situació d'estrés que suporten.

Per acabar amb els problemes a La Misericòrdia, Afers Socials assegura que s'ha fet "una actuació contundent per millorar el centre". Aquest dimarts mateix es va posar en funcionament un nou mòdul a la part pública del centre, la que depèn directament de la DGAIA (perquè l'altra la gestiona una fundació).



Grups separats i més educadors

La Generalitat precisa, a més, que s'han separat els mòduls de noies en dos grups (amb vuit adolescents a cadascun). A més, s'ha augmentat l'equip amb set educadors.

Apart, dues de les noies a qui s'havien diagnosticat "trastorns de conducta" s'han derivat al nou centre destinat a aquells menors més conflictius. Aquest centre residencial d'educació intensiva (CREI), que s'ha posat en marxa recentment, disposa de vint places i acull joves d'entre 12 i 18 anys.

La seva obertura, precisa Afers Socials, ha permès que aquestes adolescents més conflictives hi "tinguessin plaça i estiguessin en un centre adequat". "La Misericòrdia, amb aquestes actuacions, podrà desenvolupar la seva acció educativa", conclou la Generalitat.