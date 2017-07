Experts proposen creativitat i innovació per afrontar el món que ve Cat-Radical Girona

Experts proposen creativitat i innovació per afrontar el món que ve Cat-Radical Girona

Creativitat i innovació són les dues claus per afrontar el món que ve, segons els diferents ponents que han passat avui per la jornada "Radikal Girona", l'objectiu de la qual és el d'oferir eines per entendre el futur immediat.

Unes 350 persones han assistit a una cita organitzada per la Fundació per la Creativació, en què han pres part referents com el president de la consultora Infonomia, Alfons Cornellà, expert en gestió d'informació.

Cornellà ha assegurat que "el món que ve és un món d'oportunitats i grans reptes als quals es pot donar la millor resposta sent un mateix".

Segons aquest ponent, en el futur caldran els "experts en complexitat" i ha vaticinat que apareixerà una nova elit que s'implicarà "en la resolució de problemes".

Alfons Cornellà també pronostica que, en les pròximes dècades, "els països lluitaran per tenir emigrants" o que "la producció d'energia solar serà una aposta claríssima".

El president de la Fundació per la Creativació, Josep Lagares, ha estat el que ha defensat més "la democratització de la creació i la innovació".

Per a Lagares, aquests dos conceptes són "l'únic recurs inesgotable de què es disposa en un planeta en el qual la resta de recursos són finits".

Radikal Girona, inaugurada per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, s'ha dirigit a empresaris, directius, mestres, estudiants i persones interessades a conèixer el que els experts preveuen per a un futur immediat.