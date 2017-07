La Federació d'Entitats Socials de Salt no concursarà per fer el festival Can Panxut

La Federació d'Entitats Socials de Salt va decidir ahir a la nit no presentar-se al concurs convocat per l'Ajuntament per organizar el festival Can Panxut que s'ha de celebrar el 28 de juliol i que ha de servir per allargar la Festa Major un segon cap de setmana. Ho van decidir en una assemblea de més de tres hores i mitja de durada. Fonts de la Federació van explicar que la raó fonamental és que tal com s'ha desenvolupat el procés per convocar el concurs no era el que consideren que havia de ser ni amb el temps suficient. "Així no", va indicar una portaveu.

Des de la Federació van afirmar que les entitats tenen moltes ganes de participar en activitats de la Festa Major i que veuen bé que l'Ajuntament busqui com implicar-les però recorden que el concurs s'ha convocat de sobte, quan ja hi havia multitud de coses emparaulades des de feia mesos. La Federació, formada per una trentena d'entitats, feia mesos que preparava el festival després que els anteriors organitzadors hi renunciessin.

Ja havien pactat ja el cartell amb les actuacions de Mazoni, Monique Makon & The Soul Titoo's i del Combo Playero i clowns per a nens i adults amb La Muzirca Clacirka de la cia Sonriexnarices. Començava a les vuit del vespre i s'havia de fer a l'era de la Coma Cros.

Per fer l'onzena edició van demanar ajut a l'Ajuntament, que havia previst destinar-hi 3.000 euros. Fa poc però, van saber que el consistori havia convocat un concurs per gestionar la barra i, al mateix temps, s'havia de compartir tot el tema organitzatiu del concert amb l'empresa RGB, per l'existència d'un conveni entre aquesta i l'Ajuntament pel qual està tot inclòs en el pack d'actes de la festa major.

Ara el concurs haurà de tirar endavant sense que hi opti la Federació, que inicialment era qui havia d'encarregar-se de l'onzena edició. l'Ajuntament té previst resoldre la convocatòria el 17 de juliol. No està clar que el cartell del festival sigui el mateix.