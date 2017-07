Girona acull un congrés amb 400 professionals internacionals en xarxes òptiques

El Palau de Congressos de Girona ha acollit aquesta setmana la dinovena edició del Congrés internacional ICTON (International Conference on Transparent Optical Networks), que està organitzat per l'Institut d'Informàtica i Aplicacions de la Universitat Politècnica de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Al Congrés hi han assistit més de 400 professionals de tot el món (sobretot Europa, Estats Units, Canadà i Japó) que, a més de les jornades de treball, han gaudit d'activitats i visites per la ciutat, entre les quals hi ha rutes guiades, mostres de música popular i un còctel de benvinguda a la plaça dels Jurats. La tinent d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana, va participar a la inauguració del Congrés.

D'altra banda, el mateix equipament acull avui la 22a edició dels Premis a l'Exportació organitzats per la Cambra de Comerç de Girona, acte en el qual es reconeix i s'estimula la projecció exterior de les empreses de les comarques gironines.