Girona treballa en un estudi sobre el «comerç emblemàtic»

Girona va celebrar dimecres un nou plenari de l'Agència de Promoció Econòmica de Girona que va servir per presentar la primera part de l'estudi pel projecte «Comerç singular i emblemàtic» encarregat a la consultora RBD Consulting Group. En aquesta primera fase, de diagnosi i inventari a partir d'un treball previ que es va fer en el 2016, s'han analitzat els comerços de la ciutat i s'han classificat en 3 grups: «comerços de més de 50 anys», «comerços de més de 40 anys» i «comerços singulars i/o destacats». En aquests moments s'està treballant per definir els criteris de valoració per l'anàlisi del cens d'establiments amb l'objectiu de dissenyar l'estratègia i elaborar el pla d'acció per a la protecció i promoció del comerç singular i emblemàtic.

A la trobada, presidida per l'alcaldessa, Marta Madrenas, hi van participar diversos representants d'entitats i institucions del sector.

La tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana, va explicar que «aquest encàrrec parteix d'una primera anàlisi que es va fer el 2016 en el marc de la Taula de Promoció de la Ciutat i respon a la voluntat del govern de la ciutat de fomentar, protegir i vetllar per la continuïtat d'activitats amb identitat pròpia, així com fomentar i potenciar la conservació de comerços o establiments que tenen unes característiques arquitectòniques o paisatgístiques amb un interès especial».

En el marc de la reunió també es va fer el seguiment de les taules d'Indústria, Empresa i Ocupació i Promoció de la Ciutat; s'ha informat dels projectes en curs i a desenvolupar per aquest any; i s'han avaluat els principals indicadors socioeconòmics de Girona i el seu entorn territorial.